Estudiantes fueron denunciados por difundir fotos íntimas de sus compañeras hechas con Inteligencia Artificial

En el documento, la mujer afirma que su hija le confió que existía una angustia general entre sus compañeras porque habian sido víctimas de la difusión de fotos falsas en las que ellas aparecían sin ropa y en actitudes sexuales.

La estudiante indicó que las imágenes estaban claramente generadas con Inteligencia Artificial.

La denunciante dio los nombres de tres alumnos como los principales responsables por la situación, todos de tercer año. Indicó que las fotos fueron subidas a la plataforma Telegram y desde allí difundidas masivamente.

Además, aseguró que el rostro de casi todas las estudiantes aparecen en las imágenes falsas.

El descubrimiento de las fotos, asegura la denuncia, generó gran malestar entre las estudiantes. Uno de los padres de las jóvenes afectadas confirmó a Tendencia de Noticias la situación y agregó que las adolescentes están "muy dolidas" y que sienten vulnerada su intimidad, puesto que no saben hasta dónde llegaron esas imágenes.

"Sabemos que, incluso, llegaron a celulares de alumnos de otros colegios, como el Nacional", aseguró. Sin embargo, comentó que las estudiantes afectadas cuentan con el apoyo de sus compañeros varones para atravesar el momento.

La identidad de la fuente se mantiene en reserva para resguardar la de su hija, menor de edad. "Fue tremendo el golpe de encontrar su propio rostro entre esas imágenes", reclamó.

En grupos de WhatsApp del colegio también comenzaron a circular llamados a que las víctimas se animen a denunciar, ya que se cree que los participantes del delito podrían ser muchos más que los tres identificados en la denuncia policial.

Fuente: tendenciadenoticias.com.ar