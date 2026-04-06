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¿Precio amigo? Se supo cuánto cuestan las fotos íntimas de Wanda Nara

Wanda Nara subió foto en ropa interios y se filtró el precio de su contenido en una plataforma para adultos. Los detalles

Por UNO
El precio que hay que pagar para ver las fotos hots de Wanda Nara.

El precio que hay que pagar para ver las fotos hots de Wanda Nara.

Wanda Nara se despidió de Japón al rojo vivo.Desde el primer momento de su llegada, Wanda Nara no paró de compartir postales y videos de sus recorridas y paseos por la ciudad aunque fue una selfie desde su hotel la que provocó un terremoto de reacciones.

Wanda Nara subió la temperatura de Japón con una fotografía en ropa interior agregando un link para promocionar el contenido que publica en una plataforma de contendido para adultos. "Japón me tiene..." escribió Wanda Nara junto a emojis de fuego.

En el programa de Moria Casán fueron por más y se metieron al limk sacando a la luz el valor que pagan los usuarios para acceder a las imágenes de Wanda Nara de alto voltaje.

wanda hotel japon
Wanda Nara desafi&oacute; los l&iacute;mites desde Jap&oacute;n.

Wanda Nara desafió los límites desde Japón.

“Diez dólares para suscribirte a la cuenta”, informó Nazarena Di Serio, generando la reacción inmediata de sus compañeros que quedaron sorprendidos por el precio.

WANDA NARA FOTO HOT
El precio de las fotos hots de Wanda Nara.

El precio de las fotos hots de Wanda Nara.

La íntima razón del polémico look de Wanda Nara en su llegada al país

Wanda Nara y su novio Martín Migueles regresaron a la Argentina tras su lujoso viaje por el mundo en el que recorrieron Italia, Japón y hasta las Islas Maldivas.

En la mañana del viernes, Wanda Nara llegó al aeropuerto de Ezeiza y sorprendió por su abrigadísimo look en un Buenos Aires de 31° al momento de su llegada.

Wanda lució un remerón oversize, gorro de lana negro, gafas extra large y hasta trench, robándose todos los comentarios y críticas

wanda look aeropuerto argentina
Wanda Nara regres&oacute; al pa&iacute;s y sorprendi&oacute; con su outfit.

Wanda Nara regresó al país y sorprendió con su outfit.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame fue por más y reveló la razón detrás del outfit de Wanda Nara.su comportamiento a bordo de un tren bala en Tokio. “Es lo que dice Fer, tiene las raíces (del pelo negras) y para mí a ella la enojó una foto que me mandaron desde Japón de ella sentada, y se le veían que no se hizo las raíces. (...) Pero ella ya me había bloqueado en otras épocas”, dijo sobre el aspecto de Wanda.

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