¿Precio amigo? Se supo cuánto cuestan las fotos íntimas de Wanda Nara
Wanda Nara subió foto en ropa interios y se filtró el precio de su contenido en una plataforma para adultos. Los detalles
Wanda Nara subió la temperatura de Japón con una fotografía en ropa interior agregando un link para promocionar el contenido que publica en una plataforma de contendido para adultos. "Japón me tiene..." escribió Wanda Nara junto a emojis de fuego.
En el programa de Moria Casán fueron por más y se metieron al limk sacando a la luz el valor que pagan los usuarios para acceder a las imágenes de Wanda Nara de alto voltaje.
“Diez dólares para suscribirte a la cuenta”, informó Nazarena Di Serio, generando la reacción inmediata de sus compañeros que quedaron sorprendidos por el precio.
La íntima razón del polémico look de Wanda Nara en su llegada al país
Wanda Nara y su novio Martín Migueles regresaron a la Argentina tras su lujoso viaje por el mundo en el que recorrieron Italia, Japón y hasta las Islas Maldivas.
En la mañana del viernes, Wanda Nara llegó al aeropuerto de Ezeiza y sorprendió por su abrigadísimo look en un Buenos Aires de 31° al momento de su llegada.
Wanda lució un remerón oversize, gorro de lana negro, gafas extra large y hasta trench, robándose todos los comentarios y críticas
En Puro Show, Pochi de Gossipeame fue por más y reveló la razón detrás del outfit de Wanda Nara.su comportamiento a bordo de un tren bala en Tokio. “Es lo que dice Fer, tiene las raíces (del pelo negras) y para mí a ella la enojó una foto que me mandaron desde Japón de ella sentada, y se le veían que no se hizo las raíces. (...) Pero ella ya me había bloqueado en otras épocas”, dijo sobre el aspecto de Wanda.