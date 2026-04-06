¿Precio amigo? Se supo cuánto cuestan las fotos íntimas de Wanda Nara

wanda hotel japon Wanda Nara desafió los límites desde Japón.

“Diez dólares para suscribirte a la cuenta”, informó Nazarena Di Serio, generando la reacción inmediata de sus compañeros que quedaron sorprendidos por el precio.

WANDA NARA FOTO HOT El precio de las fotos hots de Wanda Nara.

La íntima razón del polémico look de Wanda Nara en su llegada al país

Wanda Nara y su novio Martín Migueles regresaron a la Argentina tras su lujoso viaje por el mundo en el que recorrieron Italia, Japón y hasta las Islas Maldivas.

En la mañana del viernes, Wanda Nara llegó al aeropuerto de Ezeiza y sorprendió por su abrigadísimo look en un Buenos Aires de 31° al momento de su llegada.

Wanda lució un remerón oversize, gorro de lana negro, gafas extra large y hasta trench, robándose todos los comentarios y críticas

wanda look aeropuerto argentina Wanda Nara regresó al país y sorprendió con su outfit.

En Puro Show, Pochi de Gossipeame fue por más y reveló la razón detrás del outfit de Wanda Nara.su comportamiento a bordo de un tren bala en Tokio. “Es lo que dice Fer, tiene las raíces (del pelo negras) y para mí a ella la enojó una foto que me mandaron desde Japón de ella sentada, y se le veían que no se hizo las raíces. (...) Pero ella ya me había bloqueado en otras épocas”, dijo sobre el aspecto de Wanda.