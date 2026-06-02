Dua Lipa se casó con Callum Turner y compartió las fotos más íntimas de la celebración

Boda Dua Lipa La pareja se casó el 31 de mayo de 2026 en Londres. Imagen: Instagram @dualipa.

En las imágenes que compartió Dua Lipa, se puede apreciar a la pareja descendiendo las escalinatas del ayuntamiento tomados de la mano y sonrientes, mientras familiares y amigos los acompañan en la salida con una tradicional lluvia de arroz.

El look de Dua Lipa dio que hablar, lució un sofisticado traje nupcial de Shiaparelli, con un sombrero de ala ancha diseñado por Stephen Jones, unos estiletos Louboutin y un collar Bulgari. El diseño de la cantante recuerda a uno de los looks más emblemáticos entre las bodas de famosos: el traje que lució Bianca Jagger para casarse con Mick Jagger en 1971.

Dua Lipa Dua Lipa lució un traje de Shiaparelli. Imagen: Instagram @dualipa.

Según trascendió en medios internacionales, el vestuario que lucirá Dua Lipa para los tres días de boda próximos habría sido creado por Donatella Versace. La diseñadora habría preparado 26 looks diferentes para que la cantante use a lo largo del fin de semana en Sicilia, además de dos vestidos de novia.

Una boda de tres días

La pareja se prepara para una celebración de tres días en Sicilia, Italia, que se extenderá desde este jueves como segunda boda tras su ceremonia civil en Londres.

La ceremonia principal tendrá lugar en la Villa Valguarnera, una construcción del siglo XVII ubicada en Bagheria, localidad a unos 16 kilómetros de Palermo. Este recinto es conocido por aparecer en los créditos iniciales de la serie White Lotus, cuenta con jardines y una escalinata monumental.

Villa Valguarnera La Villa Valguarnera es una mansión barroca histórica. Se ubica en la ciudad de Bagheria, en la isla de Sicilia, Italia.

El sábado, las celebraciones continuarán en el Palazzo Gangi, un edificio barroco del siglo XVIII situado en el barrio Kalsa de Palermo, que tiene la imponente Galería de los Espejos. Según el Daily Mail, hay versiones de que Elton John podría ofrecer un pequeño concierto para los novios durante el festejo.