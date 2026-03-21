Un comisario de la Policía de Santiago del Estero cometió un error garrafal, que no sólo le debe haber generado vergüenza con todas las personas que conoce sino que también derivó en el desplazamiento dentro de su cargo en la fuerza.
Un comisario publicó sin querer fotos hot en su estado de WhatsApp y lo desplazaron
El comisario difundió las fotos íntimas que fueron vistas por familiares, amigos, vecinos, colegas y subalternos
El policía se desempeñaba como jefe de una dependencia de la ciudad santiagueña de Frías, departamento Choya. En los últimos días fue desplazado de su cargo tras publicar en su estado de WhatsApp fotos de sus partes íntimas.
Los estados de WhatsApp pueden ser visto por cualquier persona que tenga como contacto en el teléfono, por lo que las fotos hot fueron vistas por las autoridades del Departamento de Seguridad Ciudadana 7 con los que estaba en contacto permanente por su función al frente de una comisaría.
La decisión contra el comisario hot
Además, las fotos íntimas las vieron familiares, amigos, vecinos, colegas y subalternos, según un informe de Nuevo Diario Web, mientras que el hecho fue informado a la Jefatura de Policía que ordenó su inmediato desplazamiento del cargo.
En tanto, se indicó que el jefe policial quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos para que analice el accionar del efectivo y emitir sanciones en caso de ser necesario, ya que, se investiga si la publicación fue deliberada o si trató de enviar las imágenes a uno de sus contactos y terminó publicándolas en su estado.
El citado medio señaló que fuentes policiales indicaron que el uniformado podría ser sancionado aplicando la ley de generalidades para el personal policial 4.794 de la provincia de Santiago del Estero que regula los derechos, deberes, estabilidad laboral, régimen disciplinario y situación de revista de los uniformados.
En este sentido, para el comisario podrían tener en cuenta el artículo 191, inciso 7, que dice: "Todo otro acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario", o el artículo 190, inciso 13, que reza: "Todo otro acto que afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la institución".