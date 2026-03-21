Un comisario publicó sin querer fotos hot en su estado de WhatsApp y lo desplazaron

whatsapp 2 El grave error de WhatsApp que terminó con el desplazamiento del comisario.

La decisión contra el comisario hot

Además, las fotos íntimas las vieron familiares, amigos, vecinos, colegas y subalternos, según un informe de Nuevo Diario Web, mientras que el hecho fue informado a la Jefatura de Policía que ordenó su inmediato desplazamiento del cargo.

En tanto, se indicó que el jefe policial quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos para que analice el accionar del efectivo y emitir sanciones en caso de ser necesario, ya que, se investiga si la publicación fue deliberada o si trató de enviar las imágenes a uno de sus contactos y terminó publicándolas en su estado.

El citado medio señaló que fuentes policiales indicaron que el uniformado podría ser sancionado aplicando la ley de generalidades para el personal policial 4.794 de la provincia de Santiago del Estero que regula los derechos, deberes, estabilidad laboral, régimen disciplinario y situación de revista de los uniformados.

En este sentido, para el comisario podrían tener en cuenta el artículo 191, inciso 7, que dice: "Todo otro acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario", o el artículo 190, inciso 13, que reza: "Todo otro acto que afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la institución".