Un estremecedor caso de violencia sacude al conurbano de Buenos Aires: una mujer fue víctima de un crimen en un ataque a tiros contra su vivienda en San Isidro, y la principal hipótesis apunta a una venganza vinculada a la compra de un auto.
Compró un BMW con fallas, mandó a balear la casa del vendedor y concretó el crimen de una mujer
La principal hipótesis del crimen apunta a una venganza vinculada a la compra de un auto de alta gama
La víctima del crimen fue identificada como Cecilia Iraola, de 53 años, quien murió tras ser alcanzada por los disparos mientras se encontraba en el living de su casa. El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 17:55, cuando un sicario llegó en motocicleta hasta la vivienda ubicada en Luis de Flores 2283.
Según fuentes de la investigación, el atacante se detuvo frente al domicilio ubicado en San Isidro y, tras asegurarse del objetivo, disparó al menos 7 veces contra la propiedad: 4 balas impactaron en la puerta y 3 en una ventana.
Sicarios y crimen en San Isidro
En el preciso momento en que ocurrió la balacera contra la propiedad del conurbano bonaerense, Cecilia Iraola estaba dentro de la casa en cuestión. Fue alcanzada por los proyectiles y murió prácticamente en el acto.
De acuerdo con las primeras líneas investigativas, el móvil del crimen estaría vinculado a una disputa por la venta de un vehículo marca BMW con fallas mecánicas. El comprador habría reclamado la devolución de 10.000 dólares tras detectar los desperfectos cuando se llevó el vehículo. Ante la falta de respuesta, habría decidido tomar represalias y contratar a un sicario para ejecutar el ataque.
La causa tuvo un avance clave en las últimas horas: el supuesto autor intelectual del crimen, identificado como Gustavo Arroyo, de 36 años, fue detenido en una vivienda del country Loma Verde, en el partido de Escobar. Ahora, los investigadores buscan determinar el grado de participación del acusado y dar con el autor material del ataque, que continúa prófugo.