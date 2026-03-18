Compró un BMW con fallas, mandó a balear la casa del vendedor y concretó el crimen de una mujer

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Asi fue el crimen de Cecilia Iraola (53). Un motoquero llegó, disparó varias veces contra su casa y escapó. La secuencia quedó registrada en video. Investigan un ajuste de cuentas vinculado a la venta de un auto. Hay un detenido y un prófugo.@SanIsidroGob https://t.co/On7DiX7kJF pic.twitter.com/UYLDA1VPpP — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 17, 2026

Sicarios y crimen en San Isidro

En el preciso momento en que ocurrió la balacera contra la propiedad del conurbano bonaerense, Cecilia Iraola estaba dentro de la casa en cuestión. Fue alcanzada por los proyectiles y murió prácticamente en el acto.

De acuerdo con las primeras líneas investigativas, el móvil del crimen estaría vinculado a una disputa por la venta de un vehículo marca BMW con fallas mecánicas. El comprador habría reclamado la devolución de 10.000 dólares tras detectar los desperfectos cuando se llevó el vehículo. Ante la falta de respuesta, habría decidido tomar represalias y contratar a un sicario para ejecutar el ataque.

La causa tuvo un avance clave en las últimas horas: el supuesto autor intelectual del crimen, identificado como Gustavo Arroyo, de 36 años, fue detenido en una vivienda del country Loma Verde, en el partido de Escobar. Ahora, los investigadores buscan determinar el grado de participación del acusado y dar con el autor material del ataque, que continúa prófugo.