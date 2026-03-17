El crimen conmociona a Uruguay: golpeó a su hijo durante varios días hasta matarlo

crimen uruguay 2 La víctima fatal del crimen en manos de su padre.

El crimen del adolescente

Aquella fatídica noche del 5 de marzo, una fuerte discusión entre Jonathan Correa y su padre, Jonathan Calero (37) escaló de manera irreversible. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el hombre golpeó al adolescente con puños, patadas y un cable en el dormitorio familiar, mientras la madre y la hermana de n9 años permanecían en otra habitación.

Tras la golpiza, el padre ordenó al joven que se fuera a dormir. Horas después, descubrió que su hijo no respiraba. En lugar de pedir ayuda inmediata, cargó el cuerpo sin vida y lo arrojó a una zanja cercana, intentando simular una caída. La madre, al notar la ausencia, salió a buscarlo junto con el asesino. Al encontrar el cuerpo, intentaron reanimarlo sin éxito.

Pericias posteriores confirmaron que las lesiones internas eran tan extensas que el sangrado no pudo determinarse con precisión, y el cadáver del adolescente presentaba un tono morado por la violencia acumulada durante días de maltrato.

crimen uruguay El crimen de Jonathan Correa sacudió a todo Uruguay.

Jonathan Correa, descrito por compañeros y docentes como un alumno introvertido pero inteligente y responsable, compartía el hogar con su madre y su hermana menor, quien también sufrió las consecuencias del ambiente violento. Jonathan Calero, con antecedentes penales desde los 12 años y dedicado informalmente a la cría de perros pitbull, ejercía un control absoluto sobre la casa.

La madre había denunciado en 2024 al padre por violencia de género en al menos dos ocasiones, pero las medidas protectoras nunca se concretaron de forma efectiva. Tras el crimen, la hermana fue derivada al Estado junto con primos, mientras la madre enfrentó agresiones de vecinos que la acusaban de encubrimiento.

Jonathan Calero fue imputado por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado, delitos cometidos contra su hijo y en presencia de una menor. Se le dictó prisión preventiva por 180 días por el crimen y se solicitó una pericia psiquiátrica para evaluar su imputabilidad. La Justicia también investiga el posible rol de la madre.