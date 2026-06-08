Publican las fotos íntimas de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón

china mauro japon 1 Las fotos privadas de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón.

"Un poco de nosotros en Japón... Cumpliendo sueños", escribió Mauro Icardi junto al carrete de imágenes donde se mostró más enamorado que nunca de la China Suárez.

china japon Las fotos privadas de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón.

El reencuentro entre Mauro Icardi, sus hijas y Wanda Nara

Se viralizó un video de Mauro Icardi buscando a Francesca e Isabella y cruzándose con Wanda Nara y hasta su novio, Matín Migueles.

En las imágenes se pude ver como Wanda Nara abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta de Mauro Icardi mientras el futbolista les abre la puerta sin dirijirle la palabra.

wanda mauro hijas

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Mauro Icardi pagó para ver a sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.