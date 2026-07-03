Ni boca arriba, ni boca abajo: el error al secar los vasos que llena tu cocina de bacterias

Sucede que, al hacer esto, el borde superior genera un sellado casi hermético. Al no haber corriente de aire, el agua residual no puede evaporarse y queda atrapada en el interior, elevando la temperatura de la pieza.

En cuestión de pocas horas, el vaso donde vas a tomar agua u otra bebida se contamina, lo que explica ese clásico y desagradable "olor a humedad" o a encierro que a veces se siente al agarrarlos.

Dejar a los vasos boca arriba no es una solución viable.

Dejar a los vasos boca arriba tampoco es la solución: el agua se estanca en el fondo, tarda el doble en secarse y aparecen esas molestas manchas blancas de cal.

Peor aún es apilarlos húmedos para ahorrar espacio en la alacena, ya que además de atrapar los gérmenes, el roce del vidrio termina rayando o rompiendo las piezas.

Cómo secar los vasos de forma segura