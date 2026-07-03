Cómo se deben colocar los vasos para que se sequen de manera correcta

Pero, no es lo mismo colocar el vaso boca abajo sobre un escurridor que sobre la mesada, ya que el primero presenta pequeños espacios que permiten la circulación de aire y así evita que se acumule humedad, algo que no pasa cuando se colocan sobre la mesada.

Además, al colocarlo así también se reducen las posibilidades de malos olores y la formación de manchas, por lo que es la mejor forma de colocar los vasos.

Los errores más comunes al secar vasos. Imagen generada con IA

Qué pasa cuando los vasos se dejan boca arriba

Es muy común que los vasos se dejen boca arriba al secarse, pero esto tiene varias contras:

Las gotas de agua quedan en el fondo

Demoran más en secarse

Quedan marcas

Aparición de humedad

Los errores más comunes al secar vasos. Imagen generada con IA

No obstante, sí es recomendable dejar los vasos boca arriba al haberse secado, ya que esto evita la aparición de olores.

Igual que con dejar los vasos boca arriba, también el dejarlos apilados es una mala decisión, ya que se evita la circulación de aire y se acumula humedad, o sea, algo muy similar a cuando se los deja en superficies planas.

No solo eso, sino que al apilarlos, uno se arriesga a que los vasos se rayen o se rompan, por lo que es la opción menos recomendable al querer secar.