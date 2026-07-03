Cómo se deben colocar los vasos para que se sequen de manera correcta

Todas las personas, una vez que lavan los vasos, los dejan secar, ya sea en un escurridor, la mesada o repasador. Y cuando deciden hacerlo, los colocan boca abajo, o boca arriba o los apila. Y aunque no lo parezca, esta decisión tiene mucha importancia para su verdadera limpieza.
Colocar los vasos mal para secarse puede provocar la aparición de olores, la acumulación de humedad e, incluso, la formación de manchas, por lo que una acción tan simple, y a veces hecha por inercia, resulta ser muy importante. En ese sentido, es necesario saber que la mejor opción es colocar los vasos boca abajo, pero sobre un escurridor o algo que permita que circule el aire por debajo del envase a secar.
Por qué se deben colocar los vasos boca abajo al secarse
Cuando un vaso se encuentra boca abajo, el agua que quedó en ellos al lavarse, se escurre naturalmente, haciendo que el secado sea más rápido y que no quede agua acumulada. Esto evita que aparezcan manchas de cal dentro del recipiente.
Pero, no es lo mismo colocar el vaso boca abajo sobre un escurridor que sobre la mesada, ya que el primero presenta pequeños espacios que permiten la circulación de aire y así evita que se acumule humedad, algo que no pasa cuando se colocan sobre la mesada.
Además, al colocarlo así también se reducen las posibilidades de malos olores y la formación de manchas, por lo que es la mejor forma de colocar los vasos.
Qué pasa cuando los vasos se dejan boca arriba
Es muy común que los vasos se dejen boca arriba al secarse, pero esto tiene varias contras:
- Las gotas de agua quedan en el fondo
- Demoran más en secarse
- Quedan marcas
- Aparición de humedad
No obstante, sí es recomendable dejar los vasos boca arriba al haberse secado, ya que esto evita la aparición de olores.
Igual que con dejar los vasos boca arriba, también el dejarlos apilados es una mala decisión, ya que se evita la circulación de aire y se acumula humedad, o sea, algo muy similar a cuando se los deja en superficies planas.
No solo eso, sino que al apilarlos, uno se arriesga a que los vasos se rayen o se rompan, por lo que es la opción menos recomendable al querer secar.