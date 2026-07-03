La Municipalidad de Guaymallén adquirió 2.000 pares de calzado producidos en contexto de encierro

Esta iniciativa forma parte de la política penitenciaria impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Una empresa mendocina que apuesta por la inclusión laboral

Calzados Cuyo es una empresa mendocina dedicada a la fabricación de indumentaria y calzado de seguridad que, mediante un convenio con el Servicio Penitenciario de Mendoza, instaló una planta de producción dentro del Complejo San Felipe. Allí se capacita y emplea a personas privadas de la libertad en la elaboración de botas, botines y calzado certificado, alcanzando estándares de calidad homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para su utilización en ámbitos industriales y laborales.

Además de la producción de líneas de seguridad, la empresa desarrolla acciones solidarias junto al personal penitenciario, entre ellas la confección de calzado destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa forma parte de la política penitenciaria impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y llevada adelante por la Dirección General del Servicio Penitenciario, a cargo de Eduardo Orellana, a través de la Unidad de Producción Penitenciaria.

Las empresas que participan de estos programas desarrollan desde hace años espacios de capacitación y producción en contexto de encierro, generando oportunidades concretas de formación e inserción laboral. Mediante convenios celebrados con el Ministerio de Seguridad y Justicia, se promueve la adquisición de oficios y el fortalecimiento de competencias laborales que permitan disminuir los índices de reincidencia y reiterancia delictiva.

Durante la recorrida, las autoridades conocieron el proceso productivo que se desarrolla dentro del establecimiento penitenciario.

Articulación estatal/privada

En este esquema de trabajo conjunto, el Servicio Penitenciario aporta la infraestructura, los servicios básicos y la disponibilidad de los espacios de trabajo, mientras que las empresas proveen maquinarias, herramientas, insumos y capacitación especializada tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de la libertad.

La capacitación en oficios, la incorporación de hábitos laborales, el compromiso, la responsabilidad y la experiencia concreta de trabajo constituyen herramientas fundamentales para la construcción de proyectos de vida alejados del delito y para una reinserción social efectiva.

La visita del intendente Marcos Calvente y la adquisición realizada por el municipio representan un nuevo respaldo a este modelo de articulación entre el Estado y el sector privado, que busca transformar el tiempo de encierro en una oportunidad de aprendizaje, trabajo y desarrollo personal.