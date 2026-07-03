El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, visitó la planta de producción de Calzados Cuyo, que funciona en contexto de encierro, donde elaboran calzados de seguridad mediante un modelo de articulación entre el sector público y privado. Esta iniciativa es parte de las políticas de resocialización y capacitación laboral de los internos de los penales mendocinos impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
La Municipalidad de Guaymallén adquirió 2.000 pares de calzado producidos en contexto de encierro
El intendente de la Municipalidad de Guaymallén visitó la planta de producción del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe
La visita se realizó luego de la adquisición de 2.000 pares de zapatillas por parte de la Municipalidad de Guaymallén, destinadas a la Dirección de Desarrollo Social de la comuna.
Durante la recorrida, las autoridades conocieron el proceso productivo que se desarrolla dentro del establecimiento penitenciario, en el cual internos capacitados participan en las distintas etapas de fabricación de calzado de seguridad, adquiriendo conocimientos técnicos y hábitos laborales fundamentales para su futura reinserción social.
Una empresa mendocina que apuesta por la inclusión laboral
Calzados Cuyo es una empresa mendocina dedicada a la fabricación de indumentaria y calzado de seguridad que, mediante un convenio con el Servicio Penitenciario de Mendoza, instaló una planta de producción dentro del Complejo San Felipe. Allí se capacita y emplea a personas privadas de la libertad en la elaboración de botas, botines y calzado certificado, alcanzando estándares de calidad homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para su utilización en ámbitos industriales y laborales.
Además de la producción de líneas de seguridad, la empresa desarrolla acciones solidarias junto al personal penitenciario, entre ellas la confección de calzado destinado a personas en situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa forma parte de la política penitenciaria impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y llevada adelante por la Dirección General del Servicio Penitenciario, a cargo de Eduardo Orellana, a través de la Unidad de Producción Penitenciaria.
Las empresas que participan de estos programas desarrollan desde hace años espacios de capacitación y producción en contexto de encierro, generando oportunidades concretas de formación e inserción laboral. Mediante convenios celebrados con el Ministerio de Seguridad y Justicia, se promueve la adquisición de oficios y el fortalecimiento de competencias laborales que permitan disminuir los índices de reincidencia y reiterancia delictiva.
Articulación estatal/privada
En este esquema de trabajo conjunto, el Servicio Penitenciario aporta la infraestructura, los servicios básicos y la disponibilidad de los espacios de trabajo, mientras que las empresas proveen maquinarias, herramientas, insumos y capacitación especializada tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de la libertad.
La capacitación en oficios, la incorporación de hábitos laborales, el compromiso, la responsabilidad y la experiencia concreta de trabajo constituyen herramientas fundamentales para la construcción de proyectos de vida alejados del delito y para una reinserción social efectiva.
La visita del intendente Marcos Calvente y la adquisición realizada por el municipio representan un nuevo respaldo a este modelo de articulación entre el Estado y el sector privado, que busca transformar el tiempo de encierro en una oportunidad de aprendizaje, trabajo y desarrollo personal.