La Municipalidad de Guaymallén conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+

La directora de Género y Diversidad de la Provincia, Teté Urquiza, agradeció a la Municipalidad de Guaymallén, y “sobre todo a la a las personas que formamos parte de la comunidad. Estos actos, si bien sirven para visibilizar, sirven también para reafirmar cada política pública que llevamos a cargo y en lo que debemos mejorar y sobre todo en lo que ya hemos logrado. Feliz Día del Orgullo y ojalá no lo tengamos que hacer visible nunca más y no tengamos que usar una bandera para celebrar un orgullo, simplemente se reconozca el derecho de cada uno como persona nacida en la Argentina y por formar parte de esta sociedad”.

El intendente Marcos Calvente dijo que “izamos esta bandera como un símbolo que nos reconoce iguales, que reconoce la igualdad dentro de las diferencias. Es necesario reconocernos iguales y a su vez distintos. Esas diferencias entre las distintas identidades nos enriquecen como sociedad y nos van a permitir avanzar no solo a una sociedad más justa, sino a una sociedad que crece, que evoluciona cada día más”.