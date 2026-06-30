Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, para recordar los acontecimientos de Stonewall, un bar de Nueva York en el que se llevó adelante una violenta redada policial que desató fuertes manifestaciones lideradas por activistas trans, gays y lesbianas. Estos hechos marcaron el inicio del movimiento por derechos a la diversidad sexual.
La Municipalidad de Guaymallén conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+
Se realizó el izamiento de la Bandera Arco Iris en la explanada municipal. Calvente instó a reconocer las diferencias entre las distintas identidades
Este lunes, la Municipalidad de Guaymallén realizó el izamiento de la bandera Arco Iris para conmemorar del Día Internacional del Orgullo.
El izamiento se realizó con la presencia del intendente Marcos Calvente, la directora de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza, Fernanda Teté Urquiza, la directora de Cultura y Turismo de la comuna, Carolina Vico, la Reina Nacional de Vendimia para Todos Lucila Bastías, y la Reina Nacional Drag Anya First. También estuvieron presentes concejales de Guaymallén, encabezados por el presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Lucero.
La directora de Género y Diversidad de la Provincia, Teté Urquiza, agradeció a la Municipalidad de Guaymallén, y “sobre todo a la a las personas que formamos parte de la comunidad. Estos actos, si bien sirven para visibilizar, sirven también para reafirmar cada política pública que llevamos a cargo y en lo que debemos mejorar y sobre todo en lo que ya hemos logrado. Feliz Día del Orgullo y ojalá no lo tengamos que hacer visible nunca más y no tengamos que usar una bandera para celebrar un orgullo, simplemente se reconozca el derecho de cada uno como persona nacida en la Argentina y por formar parte de esta sociedad”.
El intendente Marcos Calvente dijo que “izamos esta bandera como un símbolo que nos reconoce iguales, que reconoce la igualdad dentro de las diferencias. Es necesario reconocernos iguales y a su vez distintos. Esas diferencias entre las distintas identidades nos enriquecen como sociedad y nos van a permitir avanzar no solo a una sociedad más justa, sino a una sociedad que crece, que evoluciona cada día más”.