Descubrimiento de un entierro nunca antes visto cerca del Mar Negro

El profesor Ersin Celikbas, director de las excavaciones arqueológicas, aportó valiosas precisiones sobre el particular hallazgo. "La tumba, al ser de tipo pithos, cobra mayor importancia porque no se encontró ninguna tumba de estas características en ningún estudio de superficie o excavación realizada hasta el momento en la región, especialmente en las zonas del interior del oeste del Mar Negro. Por lo tanto, la tumba también puede considerarse como una primicia", afirmó.

Algo nunca visto en el área

Uno de los artefactos que formaban parte del descubrimiento.

El interior del recipiente de arcilla milenario guardaba siete vasijas menores de estilo Terra Sigillata Póntica, una lámpara de aceite intacta, un cuchillo metálico, una antigua moneda romana, sumado a dos pequeñas horquillas talladas delicadamente en hueso animal.

La moneda recuperada facilitó enormemente el complejo trabajo de datación temporal. La pieza perteneció al emperador romano Probo, un mandatario de finales del siglo tercero. Además, los investigadores dedujeron a partir de las pequeñas horquillas para el cabello que el sorprendente entierro correspondía muy probablemente a una mujer.