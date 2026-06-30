"Invierno Re Copado": la Municipalidad de Guaymallén presenta actividades gratuitas para las vacaciones

La propuesta “Invierno Re Copado” trae circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres a cargo de elencos y artistas locales, en distintos puntos de Guaymallén. Todas las propuestas artísticas son gratuitas y se realizarán en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y en Salas de Arte Libertad.

Además, cada jornada se completará con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.