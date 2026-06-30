Llegan las vacaciones de invierno y la Municipalidad de Guaymallén tiene preparada una divertida agenda, repleta de actividades para que las familias puedan disfrutar desde el 6 hasta el 18 de julio.
"Invierno Re Copado": la Municipalidad de Guaymallén presenta actividades gratuitas para las vacaciones
La Municipalidad de Guaymallén presenta su programación "Invierno Re Copado" con propuestas culturales gratuitas
La propuesta “Invierno Re Copado” trae circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres a cargo de elencos y artistas locales, en distintos puntos de Guaymallén. Todas las propuestas artísticas son gratuitas y se realizarán en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y en Salas de Arte Libertad.
Además, cada jornada se completará con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.
Cronograma de vacaciones de invierno 2026
Plaza 6 de Noviembre (Río Cuarto y Cruz del Eje, Barrio Jardín Bancario, Dorrego)
Lunes 6 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Re re re» – elenco Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Martes 7 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta
Miércoles 8 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Evolushow” – Circus Magenta
Jueves 9 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik – Circo
Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, El Bermejo)
Lunes 6 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
Martes 7 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Miércoles 8 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
Jueves 9 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta
Plaza Melchora Lemos (Las Acacias y Río Salado, Barrio INKA, Jesús Nazareno)
Viernes 10 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
Sábado 11 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: “Evolushow” – Circus Magenta
Domingo 12 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz, Los Corralitos)
Viernes 10 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro
Sábado 11 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik – Circo
Domingo 12 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva)
Lunes 13 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Martes 14 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik – Circo
Miércoles 15 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro)
Lunes 13 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik – Circo
Martes 14 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular
Miércoles 15 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
- 16.10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Clasiclown» – Telares Teatro
Plaza Barrio Municipal (El Sauce)
Jueves 16 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: Café Electrik – Circo
Viernes 17 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Clasiclown» – Telares Teatro
Sábado 18 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
- 16.10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8)
Jueves 16 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip
Viernes 17 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro
Sábado 18 de julio
- 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
- 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
- 16:10h: Juegos y actividades deportivas
- 17h: “Evolushow” – Circus Magenta
Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)
- Viernes 10 de julio, 16h: «Escuela de villanas» – Elenco Marabunta
- Sábado 11 de julio, 16h: «Una fiesta para armar» – Turucletas
- Sábado 11 de julio, 17h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
- Domingo 12 de julio, 16h: Café Electrik – Circo
- Domingo 12 de julio, 17h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
- Jueves 16 de julio, 16h: «El viajero de los cuentos» – El Resorte Teatro
- Viernes 17 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
- Sábado 18 de julio, 16h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro
Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)
- Martes 7 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ
- Miércoles 8 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
- Sábado 11 de julio, 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
- Sábado 11 de julio, 16:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
- Lunes 13 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
- Martes 14 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ
Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)
- Miércoles 8 de julio, 16h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
- Miércoles 15 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
- Viernes 17 de julio, 16h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo