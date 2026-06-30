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Vacaciones de invierno

"Invierno Re Copado": la Municipalidad de Guaymallén presenta actividades gratuitas para las vacaciones

La Municipalidad de Guaymallén presenta su programación "Invierno Re Copado" con propuestas culturales gratuitas

Por UNO

Llegan las vacaciones de invierno y la Municipalidad de Guaymallén tiene preparada una divertida agenda, repleta de actividades para que las familias puedan disfrutar desde el 6 hasta el 18 de julio.

La propuesta “Invierno Re Copado” trae circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres a cargo de elencos y artistas locales, en distintos puntos de Guaymallén. Todas las propuestas artísticas son gratuitas y se realizarán en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y en Salas de Arte Libertad.

Además, cada jornada se completará con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.

Cronograma de vacaciones de invierno 2026

Plaza 6 de Noviembre (Río Cuarto y Cruz del Eje, Barrio Jardín Bancario, Dorrego)

Lunes 6 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Re re re» – elenco Títeres del Azulejo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Martes 7 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta

Miércoles 8 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Evolushow” – Circus Magenta

Jueves 9 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: Café Electrik – Circo

Plaza de las Artes y las Flores (Mathus Hoyos 3175, El Bermejo)

Lunes 6 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Martes 7 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Miércoles 8 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura

Jueves 9 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Escuela de villanas» – elenco Marabunta

Plaza Melchora Lemos (Las Acacias y Río Salado, Barrio INKA, Jesús Nazareno)

Viernes 10 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Sábado 11 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: “Evolushow” – Circus Magenta

Domingo 12 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Rotonda de Salcedo (Severo del Castillo y Godoy Cruz, Los Corralitos)

Viernes 10 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Olvido Olvidado» – Macanudo Teatro

Sábado 11 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Burbujas a la carta» – Tony Maslup
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: Café Electrik – Circo

Domingo 12 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Plaza Carlos Pasetti (Quintana y Murialdo, Villa Nueva)

Lunes 13 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Martes 14 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: Café Electrik – Circo

Miércoles 15 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Club Unión (Calle Nueva N° 7 y Severo del Castillo, Puente de Hierro)

Lunes 13 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: Café Electrik – Circo

Martes 14 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Una aventura intergaláctica» – Circo Nebular

Miércoles 15 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
  • 16.10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Clasiclown» – Telares Teatro

Plaza Barrio Municipal (El Sauce)

Jueves 16 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: Café Electrik – Circo

Viernes 17 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Clasiclown» – Telares Teatro

Sábado 18 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
  • 16.10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Unión Vecinal Kilómetro 8 (Silvano Rodríguez 652, distrito Kilómetro 8)

Jueves 16 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «¡Que vuelva el circo!» – Compañía Flip

Viernes 17 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: «Cuenta que te cuenta, Princesa a la Pimienta» – Macanudo Teatro

Sábado 18 de julio

  • 14h: Apertura. Juegos y actividades deportivas
  • 15:30h: «Re re re» – Títeres del Azulejo
  • 16:10h: Juegos y actividades deportivas
  • 17h: “Evolushow” – Circus Magenta

Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz)

  • Viernes 10 de julio, 16h: «Escuela de villanas» – Elenco Marabunta
  • Sábado 11 de julio, 16h: «Una fiesta para armar» – Turucletas
  • Sábado 11 de julio, 17h: «Clásicos del circo» – Porotita y Tatán
  • Domingo 12 de julio, 16h: Café Electrik – Circo
  • Domingo 12 de julio, 17h: «Las locuras de Ludiem» – Mago Ludiem
  • Jueves 16 de julio, 16h: «El viajero de los cuentos» – El Resorte Teatro
  • Viernes 17 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
  • Sábado 18 de julio, 16h: «Colores de mi pueblo» – Telares Teatro

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva)

  • Martes 7 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ
  • Miércoles 8 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
  • Sábado 11 de julio, 15:30h: «Clásicos del Rock Argentino» – Títeres Banda Espuma
  • Sábado 11 de julio, 16:30h: «Mimomento mágico» – circo teatro Todo Terreno
  • Lunes 13 de julio, 15:30h: “Historias iluminadas… el cuarto oscuro de los libros” – EDELIJ
  • Martes 14 de julio, 15:30h: «Flor que vuela» – EDELIJ

Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva)

  • Miércoles 8 de julio, 16h: «Brilla brujo zip, zap, zoom» – Mago Augusto “The Looper”
  • Miércoles 15 de julio, 16h: “La Magia de la Música”- Radio Aventura
  • Viernes 17 de julio, 16h: «La magia y la risa en una valija» – Garabato Circo

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