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El Real Madrid emitió un contundente comunicado tras lo rumores de la llegada de Enzo Fernández

El Real Madrid desmintió negociaciones con el Chelsea por el pase de Enzo Fernández

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Real Madrid desmintió rumores sobre el fichaje de Enzo Fernández.

Real Madrid desmintió rumores sobre el fichaje de Enzo Fernández.

Días atrás, Javier Pastore abrió la puerta a la salida de Enzo Fernández del Chelsea con destino al Real Madrid. El representante del futbolista alimentó los rumores sobre una posible arribo del mediocampista de la Selección argentina a la Casa Blanca. Sin embargo, el elenco español emitió un comunicado para desmentirlo.

El Real Madrid publicó un documento contundente en el que expresa que no ha iniciado negociaciones para concretar el fichaje de Enzo Fernández.

El comunicado del Real Madrid ante los rumores de la llegada de Enzo Fernández

El Real Madrid informó que "ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días" respecto a "un supuesto interés por el jugador Enzo Fernández", el club "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

Real Madrid emiti&oacute; un comunicado para desmentir el posible fichaje de Enzo Fern&aacute;ndez.

Real Madrid emitió un comunicado para desmentir el posible fichaje de Enzo Fernández.

Con este contundente comunicado, la dirigencia Merengue descartó por completo los rumores que acercaban a Enzo a la Casa Blanca. Sin embargo, la entidad española elogió al ex volante de River, ponderando su calidad fubolística. "El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional", manifestaron desde la institución que encabeza Florentino Pérez.

Justamente por el buen vínculo con el club inglés es que el Real Madrid decidió emitir el comunicado. "Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad".

"Al Real Madrid le gusta Enzo Fernández y a él le gusta el Madrid", fue lo que había dicho Javier Pastore, en charla con Diario AS, hace algunos días atrás. Esto comentario acrecentó los rumores que el club Merengue salió a desmentir.

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