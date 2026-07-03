El Real Madrid emitió un contundente comunicado tras lo rumores de la llegada de Enzo Fernández

Real Madrid emitió un comunicado para desmentir el posible fichaje de Enzo Fernández.

Con este contundente comunicado, la dirigencia Merengue descartó por completo los rumores que acercaban a Enzo a la Casa Blanca. Sin embargo, la entidad española elogió al ex volante de River, ponderando su calidad fubolística. "El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional", manifestaron desde la institución que encabeza Florentino Pérez.

Justamente por el buen vínculo con el club inglés es que el Real Madrid decidió emitir el comunicado. "Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad".

"Al Real Madrid le gusta Enzo Fernández y a él le gusta el Madrid", fue lo que había dicho Javier Pastore, en charla con Diario AS, hace algunos días atrás. Esto comentario acrecentó los rumores que el club Merengue salió a desmentir.