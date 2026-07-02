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Próximo destino: ¿Madrid?

Javier Pastore mueve fichas para sacar a Enzo Fernández del Chelsea

Todo parece indicar que Enzo Fernández tiene los días contados en Londres y podría continuar su carrera en un viejo anhelo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Enzo Fernández podría emigrar en el mercado de pases del verano europeo.

Enzo Fernández podría emigrar en el mercado de pases del verano europeo.

Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, reveló que el futuro del mediocampista está lejos del Chelsea en una relación que con el tiempo se ha desgastado. Aunque es uno de los capitanes de The Blues, durante el primer semestre fue sancionado por admitir que le gustaría vivir en Madrid, lo que no cayó bien en la capital inglesa.

Justamente es el Real Madrid uno de los equipos que está interesado en contar con los servicios del mediocampista argentino, pero para llegar a analizar incorporarlo tendrá que vender primero.

Javier Pastore es el representante de Enzo Fern&aacute;ndez.

Javier Pastore es el representante de Enzo Fernández.

Javier Pastore mueve fichas para sacar a Enzo Fernández del Chelsea

Pastore dialogó con Marca en Estados Unidos y se refirió al presente de Enzo Fernández en la Selección argentina: "Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final. Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club".

El ex jugador del PSG fue consultado sobre las razones por las que el campeón del mundo viaja regularmente a España: "Tiene muchos amigos en Madrid y es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Y yo también estoy en Madrid viviendo".

Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo, pero aparte: ¿A quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué en Madrid hasta vivo ahí", explicó el representante de Enzo Fernández.

La relaci&oacute;n de amor entre Enzo Fern&aacute;ndez y el Chelsea est&aacute; en stand by.

La relación de amor entre Enzo Fernández y el Chelsea está en stand by.

Qué tiene que pasar para que Enzo Fernández deje el Chelsea

Tras la reelección de Florentino Pérez el Real Madrid firmó fichajes de renombre: Marc Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Denzel Dumfries; teniendo en cuenta que el Chelsea pagó a finales de 2022 120 millones de euros al Benfica, la Casa Blanca tendrá que transferir un monto superlativo.

Es así que todo depende de una posible venta de Eduardo Camavinga quien ya fue ofrecido al Manchester City. En caso de llevarse a cabo esa transferencia, Enzo Fernández tendrá más posibilidades de cumplir su deseo y llegar a Madrid.

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