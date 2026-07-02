Javier Pastore mueve fichas para sacar a Enzo Fernández del Chelsea

El ex jugador del PSG fue consultado sobre las razones por las que el campeón del mundo viaja regularmente a España: "Tiene muchos amigos en Madrid y es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Y yo también estoy en Madrid viviendo".

Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo, pero aparte: ¿A quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué en Madrid hasta vivo ahí", explicó el representante de Enzo Fernández.

La relación de amor entre Enzo Fernández y el Chelsea está en stand by.

Qué tiene que pasar para que Enzo Fernández deje el Chelsea

Tras la reelección de Florentino Pérez el Real Madrid firmó fichajes de renombre: Marc Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Denzel Dumfries; teniendo en cuenta que el Chelsea pagó a finales de 2022 120 millones de euros al Benfica, la Casa Blanca tendrá que transferir un monto superlativo.

Es así que todo depende de una posible venta de Eduardo Camavinga quien ya fue ofrecido al Manchester City. En caso de llevarse a cabo esa transferencia, Enzo Fernández tendrá más posibilidades de cumplir su deseo y llegar a Madrid.