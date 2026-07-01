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San Lorenzo y Pipo Gorosito tienen todo acordado para que vuelva ser el DT después de 22 años

La dirigencia de San Lorenzo alcanzó un acuerdo de palabra con Néstor Raúl Gorosito para que se convierta en el nuevo entrenador

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gorosito vuelve a San Lorenzo después de más de dos décadas.

Gorosito vuelve a San Lorenzo después de más de dos décadas.

La dirigencia de San Lorenzo alcanzó un acuerdo de palabra con Néstor Raúl Gorosito para que se convierta en el nuevo entrenador del plantel profesional, en reemplazo de Gustavo Álvarez y en las próximas horas podría quedar oficializado su regreso al club.

El club de Boedo se movió a contrarreloj después de que se cayó la posibilidad de que llegue el español Iker Muniain, quien había aparecido como una opción fuerte para asumir el cargo, pero no pudo avanzar por cuestiones reglamentarias vinculadas a la licencia necesaria para dirigir.

Pipo llega a San Lorenzo después de su paso por Alianza Lima de Perú.

Pipo llega a San Lorenzo después de su paso por Alianza Lima de Perú.

Ante ese escenario, la conducción encabezada por Marcelo Culotta aceleró las gestiones por el plan B y rápidamente encaminó las conversaciones con Gorosito, un nombre de fuerte identificación con San Lorenzo.

La intención de los directivos y de la estructura de fútbol que encabeza Walter Perazzo es que Pipo Gorosito pueda ponerse al frente del plantel este jueves, siempre y cuando se terminen de resolver los detalles formales de la negociación del contrato que será por un año.

San Lorenzo quedó sin entrenador luego de la salida de Gustavo Álvarez, quien dejó el cargo en medio de diferencias con la dirigencia durante el arranque de la pretemporada.

Desde entonces, el plantel trabajó bajo la conducción interina de Perazzo, quien llegó como parte de la nueva estructura de fútbol profesional del club.

Pipo Gorosito vuelve a San Lorenzo

De no mediar inconvenientes, Gorosito iniciará así su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo, 22 años después de su primera etapa en el banco azulgrana. En aquel paso por Boedo, el ex enganche dirigió 46 partidos, con un saldo de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Como jugador Gorosito tuve 3 pasos por San Lorenzo: 1988-89, 1992-93 y 1996-99, acumulando 70 goles en 241 partidos.

El regreso de Pipo aparece como una decisión de urgencia, pero también como una apuesta emocional y futbolística en un momento de inestabilidad para el club.

La trayectoria de Néstor Gorosito

Como jugador

  • River 1983-88
  • San Lorenzo 1988-89
  • Swarovski Tirol (Austria) 1989-91
  • San Lorenzo 1992-93
  • Universidad Católica (Chile) 1994-95
  • Yokohama Marinos (Japón) 1996
  • San Lorenzo (1996-99)
  • Universidad Católica (Chile) 1999-01
  • Selección argentina 1989-1997

Ganó 4 títulos con River, 2 con la Católica, uno en Tirol y la Copa América y la Copa Artemio Francia de 1993 con la Selección.

Como DT

  • Nueva Chicago 2002-03
  • San Lorenzo 2003-04
  • Lanús 2004-06
  • Rosario Central 2006-07
  • Argentinos Juniors 2007-09
  • River Plate 2008-10
  • Xerez (España) 2009-10
  • Argentinos Juniors 2011-12
  • Tigre 2012-13
  • Argentinos Juniors 2014-15
  • Almería (España) 2015-16
  • San Martín (SJ) 2016-17
  • Tigre 2018-20
  • Olimpia (Paraguay) 2020-21
  • Gimnasia (LP) 2021-22 27
  • Colón 2023
  • Tigre 2024
  • Alianza Lima (Perú) 2025

Ganó un título con Tigre, uno con Olimpia y ascendió con Argentinos Juniors.

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