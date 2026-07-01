San Lorenzo y Pipo Gorosito tienen todo acordado para que vuelva ser el DT después de 22 años

La intención de los directivos y de la estructura de fútbol que encabeza Walter Perazzo es que Pipo Gorosito pueda ponerse al frente del plantel este jueves, siempre y cuando se terminen de resolver los detalles formales de la negociación del contrato que será por un año.

San Lorenzo quedó sin entrenador luego de la salida de Gustavo Álvarez, quien dejó el cargo en medio de diferencias con la dirigencia durante el arranque de la pretemporada.

Desde entonces, el plantel trabajó bajo la conducción interina de Perazzo, quien llegó como parte de la nueva estructura de fútbol profesional del club.

Pipo Gorosito vuelve a San Lorenzo

De no mediar inconvenientes, Gorosito iniciará así su segundo ciclo como entrenador de San Lorenzo, 22 años después de su primera etapa en el banco azulgrana. En aquel paso por Boedo, el ex enganche dirigió 46 partidos, con un saldo de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Como jugador Gorosito tuve 3 pasos por San Lorenzo: 1988-89, 1992-93 y 1996-99, acumulando 70 goles en 241 partidos.

El regreso de Pipo aparece como una decisión de urgencia, pero también como una apuesta emocional y futbolística en un momento de inestabilidad para el club.

La trayectoria de Néstor Gorosito

Como jugador

River 1983-88

San Lorenzo 1988-89

Swarovski Tirol (Austria) 1989-91

San Lorenzo 1992-93

Universidad Católica (Chile) 1994-95

Yokohama Marinos (Japón) 1996

San Lorenzo (1996-99)

Universidad Católica (Chile) 1999-01

Selección argentina 1989-1997

Ganó 4 títulos con River, 2 con la Católica, uno en Tirol y la Copa América y la Copa Artemio Francia de 1993 con la Selección.

Como DT

Nueva Chicago 2002-03

San Lorenzo 2003-04

Lanús 2004-06

Rosario Central 2006-07

Argentinos Juniors 2007-09

River Plate 2008-10

Xerez (España) 2009-10

Argentinos Juniors 2011-12

Tigre 2012-13

Argentinos Juniors 2014-15

Almería (España) 2015-16

San Martín (SJ) 2016-17

Tigre 2018-20

Olimpia (Paraguay) 2020-21

Gimnasia (LP) 2021-22 27

Colón 2023

Tigre 2024

Alianza Lima (Perú) 2025

Ganó un título con Tigre, uno con Olimpia y ascendió con Argentinos Juniors.