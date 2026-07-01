Gatilló un arma por error, perdió su rostro y los médicos le devolvieron la sonrisa 15 años después

La intervención no solo buscaba una mejora estética, sino devolverle al paciente funciones vitales básicas que había perdido. Fue una operación a contrarreloj y de una precisión milimétrica. En concreto, los cirujanos trabajaron durante 36 horas consecutivas para conectar músculos, vasos sanguíneos y una compleja red de nervios.

A Norris se le trasplantó una nueva lengua (esencial para volver a hablar y comer), se alineó su dentadura y se le dio una nueva estructura ósea facial. De esta manera, este se convirtió en el primer paciente de Estados Unidos en recibir un trasplante de rostro completo conservando la vista exitosamente.

La evolución del paciente sorprendió a los especialistas.

A los pocos días de la cirugía, el paciente ya manifestaba sensibilidad, podía cepillarse los dientes y comenzaba a mover la lengua. Más allá de recuperar sus facciones, la medicina le devolvió a este hombre la posibilidad de volver a mirarse al espejo sin esconderse de sí mismo.

Los riesgos de una cirugía de este tipo

Dicha evolución del paciente sorprendió a los especialistas, sobre todo porque, en este tipo de operaciones, pueden darse los siguientes inconvenientes: