El Vasco Arruabarrena y su primer conflicto en Boca: el Changuito Zeballos no será tenido en cuenta

El Vasco Arruabarrena y una fuerte decisión como DT de Boca.

Arruabarrena apartó al Chango Zeballos: el motivo

La drástica medida del entrenador de Boca responde al compromiso del jugador con el proyecto actual. Al manifestar sus intenciones de marcharse al exterior en el actual mercado de pases, el DT consideró que el delantero corre muy por detrás en la consideración del grupo. Para el Vasco, planificar la pretemporada con alguien que tiene la cabeza fuera de la institución resulta contraproducente.

El conflicto arrastra un trasfondo contractual. Hace meses que la relación del futbolista con la dirigencia se viene desgastando. El Xeneize puso sobre la mesa una opción de renovación, pero la misma no fue aceptada.