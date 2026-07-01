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El Vasco Arruabarrena y su primer conflicto en Boca: el Changuito Zeballos no será tenido en cuenta

El Vasco Arruabarrena y una nueva muestra de carácter en su llegada a Boca: Exequiel Zeballos fue apartado del plantel profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Exequiel Zeballos fue separado del plantel profesional de Boca.

Exequiel Zeballos fue separado del plantel profesional de Boca.

Rodolfo Arruabarrena tomó una tajante decisión en medio de la pretemporada. El flamante director técnico de Boca apartó a Exequiel Zeballos del plantel profesional. El futbolista fue notificado y deberá entrenarse en soledad, realizando únicamente trabajos diferenciados hasta que se defina su futuro.

El Vasco Arruabarrena y una fuerte decisi&oacute;n como DT de Boca.

El Vasco Arruabarrena y una fuerte decisión como DT de Boca.

Arruabarrena apartó al Chango Zeballos: el motivo

La drástica medida del entrenador de Boca responde al compromiso del jugador con el proyecto actual. Al manifestar sus intenciones de marcharse al exterior en el actual mercado de pases, el DT consideró que el delantero corre muy por detrás en la consideración del grupo. Para el Vasco, planificar la pretemporada con alguien que tiene la cabeza fuera de la institución resulta contraproducente.

El conflicto arrastra un trasfondo contractual. Hace meses que la relación del futbolista con la dirigencia se viene desgastando. El Xeneize puso sobre la mesa una opción de renovación, pero la misma no fue aceptada.

Al no haber un interés formal por parte de otro club, Boca mantendrá a Zeballos marginado y enfocado a entrenarse en contraturno. Si no aparece ningún comprador antes de la fecha límite, quedará en una situación de total incertidumbre.

Las fechas clave del mercado de pases

El desenlace de esta novela está atado al cronograma oficial del fútbol argentino, que este año contempla plazos muy estrictos para las transferencias:

  • Apertura: el libro de pases abrió el 26 de mayo
  • Cierre: Cerrará de forma definitiva el 21 de julio a las 18
  • Prórroga por venta al exterior: la extensión será entre el 21 de julio y el 2 de septiembre

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