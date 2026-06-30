Julián Álvarez, la cara de una denuncia en pleno Mundial 2026: el reclamo ante la FIFA

Atlético Madrid PRESENTÓ UNA DENUNCIA ante FIFA por el “ACOSO DEL BARCELONA A JULIÁN ÁLVAREZ”.



Piden una SANCIÓN por negociar con el jugador mientras tiene un contrato vigente.



Vía @tjcope. pic.twitter.com/JjQTpDk7nn — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

El club de Madrid exige que le abran un expediente disciplinario al Barcelona y que le pongan una sanción ejemplar. Si la denuncia avanza, el equipo catalán se expone a multas millonarias e incluso a que le prohíban comprar jugadores en los próximos mercados, algo que ha pasado en otros clubes en el último tiempo.

Julián, enfocado en la Copa del Mundo

Para Julián Álvarez, todo este lío de abogados llega en el momento menos oportuno. En medio de la locura del Mundial 2026, el delantero de Calchín intenta hacer oídos sordos al ruido que llega desde España para meter la cabeza de lleno en la Selección Argentina.

Por ahora, la pelota la tienen los escritorios de la FIFA. El Atlético de Madrid plantó bandera para cuidar su patrimonio y el Barcelona seguirá atento a una novela que parece extenderse en el verano europeo.