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¿Qué pasó?

Julián Álvarez, la cara de una denuncia en pleno Mundial 2026: el reclamo ante la FIFA

En pleno Mundial 2026, las autoridades del Atlético de Madrid presentaron una denuncia por Julián Álvarez. ¿Qué plantea El Colchonero?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Julián Álvarez quiere marcharse, pero el Atlético de Madrid no lo dejará irse fácil. 

Julián Álvarez quiere marcharse, pero el Atlético de Madrid no lo dejará irse fácil. 

Mientras la Selección Argentina se juega todo en el Mundial 2026, estalló un escándalo total en Europa que involucra directamente a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid se cansó del coqueteo entre La Araña y el FC Barcelona y metió una denuncia formal ante la FIFA y la Federación Española contra el club, acusándolo de romper los reglamentos para quedarse con el cordobés.

Así lo informó este martes el medio español Tiempo de Juego (COPE) y sacudió por completo el mercado de pases. Desde el club de Madrid aseguran que la dirigencia del culé viene acosando y tentando Álvarez desde hace semanas, incluso desde antes de comenzar el Mundial 2026.

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Atlético de Madrid presentó una denuncia por Julián Álvarez en pleno Mundial 2026.

Atlético de Madrid denuncia al Barceona por Julián Álvarez

Los reglamentos de la FIFA son claritos: ningún club puede llamar, mandar mensajes o sentarse a negociar con un jugador de otro equipo si antes no tiene el permiso firmado de la institución dueña de su pase. El Atlético, cansado de que el Barcelona salteara este paso fundamental, armó un documento para presentar.

El club de Madrid exige que le abran un expediente disciplinario al Barcelona y que le pongan una sanción ejemplar. Si la denuncia avanza, el equipo catalán se expone a multas millonarias e incluso a que le prohíban comprar jugadores en los próximos mercados, algo que ha pasado en otros clubes en el último tiempo.

Julián, enfocado en la Copa del Mundo

Para Julián Álvarez, todo este lío de abogados llega en el momento menos oportuno. En medio de la locura del Mundial 2026, el delantero de Calchín intenta hacer oídos sordos al ruido que llega desde España para meter la cabeza de lleno en la Selección Argentina.

Por ahora, la pelota la tienen los escritorios de la FIFA. El Atlético de Madrid plantó bandera para cuidar su patrimonio y el Barcelona seguirá atento a una novela que parece extenderse en el verano europeo.

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