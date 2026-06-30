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Era el indicado, pero no fue convocado

No es Julián Álvarez: el ídolo de la Selección argentina que protagoniza el tráiler de Spider-Man

Con el estreno de la nueva película de Spider-Man muchos esperaban ver a la Araña Álvarez, pero otro jugador de la Selección argentina fue el elegido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julián era el indicado, pero eligieron a otra figura de la Selección argentina.

Julián era el indicado, pero eligieron a otra figura de la Selección argentina.

Apenas surgieron los rumores sobre una colaboración entre la franquicia de Marvel y la Selección argentina se dio por sentado que sería Julián "La Araña" Álvarez el indicado a realizar el tráiler debido a su archiconocido apodo y a su clásico festejo de gol imitando a Spider-Man.

No obstante, fue otro jugador el que la franquicia eligió para ser parte del lanzamiento oficial de la nueva película del hombre de las telas de araña.

Marvel apunt&oacute; a la Selecci&oacute;n argentina, pero no eligi&oacute; a La Ara&ntilde;a.

Marvel apuntó a la Selección argentina, pero no eligió a La Araña.

Marvel no eligió a Julián Álvarez y se inclinó por otra estrella de la Selección argentina

El icónico apodo de Julián Álvarez nació mucho antes de que deslumbrara en River, Europa y que levantara la Copa del Mundo; se originó en Calchín, su pequeño pueblo natal en la provincia de Córdoba. Cuando apenas tenía alrededor de los cinco años y daba sus primeros pasos en el baby fútbol, su hermano mayor y los chicos del barrio empezaron a notar que sacarle la pelota era una misión imposible.

Su velocidad y su facilidad para amontonar rivales llamaron tanto la atención que el sobrenombre surgió de manera natural en su entorno familiar más íntimo. La explicación detrás de "La Araña" es tan simple como descriptiva: quienes lo veían jugar desde chiquito aseguraban que parecía tener más de dos piernas.

De hecho, su propio padre confesó en varias entrevistas que el ingenio del pueblo fue tan efectivo que, durante su infancia, casi nadie en Calchín lo llamaba por su nombre de pila, sino simplemente "Arañita".

Un festejo que utiliza tanto en la Selecci&oacute;n argentina como en su club.

Un festejo que utiliza tanto en la Selección argentina como en su club.

Con su explosivo salto al estrellato en River Plate y posteriormente en el fútbol internacional, Julián decidió no solo conservar con orgullo su alias de la niñez, sino también transformarlo en su marca registrada. Así fue como adoptó su famosa celebración de gol, imitando el clásico gesto de Spider-Man lanzando telarañas con las manos, un festejo que se volvió furor.

De la Selección argentina al universo de los cómics

Lionel Messi no para de quebrar fronteras y expandir su leyenda mucho más allá de los límites del terreno de juego. En esta oportunidad, el astro rosarino dejó a todo el mundo boquiabierto al incursionar de manera sorpresiva en el universo cinematográfico de Hollywood, asociando su imagen a la de uno de los superhéroes más icónicos y taquilleros de la historia de los cómics.

El 10 de la Selecci&oacute;n argentina con Spider-Man.

El 10 de la Selección argentina con Spider-Man.

El 10 protagoniza un impactante clip publicitario diseñado exclusivamente para el lanzamiento global de la nueva película de Spider-Man. El material audiovisual se dispersó a la velocidad de la luz en las redes sociales, transformándose en una tendencia indiscutida a los pocos minutos de salir a la luz debido a la faceta actoral del futbolista, quien se animó a lanzar una picante frase frente a las cámaras.

"Escuché que me estabas buscando", desliza el astro de forma pausada, dejando una puerta abierta al misterio y logrando que la campaña publicitaria adquiera una dimensión viral sin precedentes en las plataformas de entretenimiento digital.

Mientras continúa enfocado en cumplir con sus exigentes compromisos futbolísticos y comandar los destinos de su equipo en la cancha, Messi ratifica que su figura trasciende cualquier lógica deportiva. Su sorpresiva e ingeniosa aparición junto al universo de Spider-Man confirma que el crack no tiene techos visibles, consolidándose como una marca registrada capaz de oscilar con total naturalidad entre la gloria de los estadios y las luces de Hollywood.

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