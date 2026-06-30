No es Julián Álvarez: el ídolo de la Selección argentina que protagoniza el tráiler de Spider-Man

Su velocidad y su facilidad para amontonar rivales llamaron tanto la atención que el sobrenombre surgió de manera natural en su entorno familiar más íntimo. La explicación detrás de "La Araña" es tan simple como descriptiva: quienes lo veían jugar desde chiquito aseguraban que parecía tener más de dos piernas.

De hecho, su propio padre confesó en varias entrevistas que el ingenio del pueblo fue tan efectivo que, durante su infancia, casi nadie en Calchín lo llamaba por su nombre de pila, sino simplemente "Arañita".

Un festejo que utiliza tanto en la Selección argentina como en su club.

Con su explosivo salto al estrellato en River Plate y posteriormente en el fútbol internacional, Julián decidió no solo conservar con orgullo su alias de la niñez, sino también transformarlo en su marca registrada. Así fue como adoptó su famosa celebración de gol, imitando el clásico gesto de Spider-Man lanzando telarañas con las manos, un festejo que se volvió furor.

De la Selección argentina al universo de los cómics

Lionel Messi no para de quebrar fronteras y expandir su leyenda mucho más allá de los límites del terreno de juego. En esta oportunidad, el astro rosarino dejó a todo el mundo boquiabierto al incursionar de manera sorpresiva en el universo cinematográfico de Hollywood, asociando su imagen a la de uno de los superhéroes más icónicos y taquilleros de la historia de los cómics.

El 10 de la Selección argentina con Spider-Man.

El 10 protagoniza un impactante clip publicitario diseñado exclusivamente para el lanzamiento global de la nueva película de Spider-Man. El material audiovisual se dispersó a la velocidad de la luz en las redes sociales, transformándose en una tendencia indiscutida a los pocos minutos de salir a la luz debido a la faceta actoral del futbolista, quien se animó a lanzar una picante frase frente a las cámaras.

"Escuché que me estabas buscando", desliza el astro de forma pausada, dejando una puerta abierta al misterio y logrando que la campaña publicitaria adquiera una dimensión viral sin precedentes en las plataformas de entretenimiento digital.

Mientras continúa enfocado en cumplir con sus exigentes compromisos futbolísticos y comandar los destinos de su equipo en la cancha, Messi ratifica que su figura trasciende cualquier lógica deportiva. Su sorpresiva e ingeniosa aparición junto al universo de Spider-Man confirma que el crack no tiene techos visibles, consolidándose como una marca registrada capaz de oscilar con total naturalidad entre la gloria de los estadios y las luces de Hollywood.