Disney Plus tiene un catálogo de excelencia con grandes películas como esta con Guillermo Francella que es una mezcla de tensión y humor, se trata de Playa de lobos.
Guillermo Francella es un éxito con la comedia española que mezcla humor y tensión
Disney Plus tiene un catálogo de excelencia con grandes películas como esta con Guillermo Francella que es una mezcla de tensión y humor
La película Playa de lobos, dirigida y escrita por Javier Veiga es una comedia de suspenso protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira.
Con diálogos filosos, juegos psicológicos y situaciones cada vez más tensas, la historia se apoya en la química entre ambos protagonistas para mantener al espectador atrapado de principio a fin.
La trama se desarrolla durante una noche de luna llena en plena Navidad, en un chiringuito de un balneario de Fuerteventura, en las Islas Canarias.
Manu, el personaje de Rovira, administra el parador cuando aparece Klaus, interpretado por Francella, un supuesto turista argentino que vive en Suecia.
Lo que arranca como una discusión mínima por el cierre del lugar se transforma en una escalada de conflictos, manipulaciones y giros inesperados que prometen tensión y humor negro en partes iguales.
Una mezcla inquietante entre thriller psicológico y comedia de suspenso, donde nada es lo que parece… y nadie es quien aparenta ser.
Disney Plus: de qué trata la película Playa de lobos
Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que se niega a abandonar su tumbona. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse.
Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.
Disney Plus: reparto de la película Playa de lobos
- Guillermo Francella
- Dani Rovira
- Javier Veiga
- Antonia San Juan