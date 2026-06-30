Guillermo Francella es un éxito con la comedia española que mezcla humor y tensión

La trama se desarrolla durante una noche de luna llena en plena Navidad, en un chiringuito de un balneario de Fuerteventura, en las Islas Canarias.

Manu, el personaje de Rovira, administra el parador cuando aparece Klaus, interpretado por Francella, un supuesto turista argentino que vive en Suecia.

Lo que arranca como una discusión mínima por el cierre del lugar se transforma en una escalada de conflictos, manipulaciones y giros inesperados que prometen tensión y humor negro en partes iguales.

Una mezcla inquietante entre thriller psicológico y comedia de suspenso, donde nada es lo que parece… y nadie es quien aparenta ser.

Disney Plus: de qué trata la película Playa de lobos

Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que se niega a abandonar su tumbona. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse.

Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

Disney Plus: reparto de la película Playa de lobos

Guillermo Francella

Dani Rovira

Javier Veiga

Antonia San Juan

Tráiler de la película Playa de lobos