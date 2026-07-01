San José dio el primer paso y venció a Atenas en la final de la Superliga de Básquet femenina

Continúan las finales de la Superliga de Básquetbol masculino

En la rama masculina, Godoy Cruz y Huracán Las Heras se verán las caras nuevamente este miércoles en el Salvador Bonanno por el juego 2 de la final del Torneo Apertura de la Superliga de Básquet.

El primer juego se lo dejó el Tomba por 71-60 con una gran actuación de Abel Chiqui Trejo con 20 puntos, 14 rebotes y 1 asistencia.

En caso de que Huracán Las Heras se quede con el segundo juego, la serie concluirá el domingo, a las 20.30, en la misma sede.