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San José dio el primer paso y venció a Atenas en la final de la Superliga de Básquet femenina

San José venció a Atenas y se adelantó en la serie de la Superliga de Básquet femenino en la final del Torneo Apertura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
San José ganó el primer juego ante Atenas de la serie, por la final de la Superliga de Básquetbol. Foto: Andrés Arequipa. 

San José ganó el primer juego ante Atenas de la serie, por la final de la Superliga de Básquetbol. Foto: Andrés Arequipa. 

Unión Deportiva San José se adelantó en la serie ante Atenas por la final del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol femenino. El Santo se impuso por 69 a 48 ante el Apache y puso la serie 1 a 0 en ventaja en el Estadio Mario Diaz.

Las chicas de San José pisaron fuerte y, tras un gran segundo tiempo (37-19), se adelantaron en la definición por el título y buscarán consagrarse el próximo sábado. Entre las dirigidas por Facundo Di Nasso se destacaron Luján Sánchez, Sol Quiroga y Luciana Cabral, que acumularon 38 puntos. En el conjunto de Martín Ramos, destacó Florencia Araoz con 21 puntos.

Unión Deportiva San José venció a Atenas y se adelantó en la serie de la final del Torneo Apertura. Foto: Andrés Arequipa.

Unión Deportiva San José venció a Atenas y se adelantó en la serie de la final del Torneo Apertura. Foto: Andrés Arequipa.

La serie continuará el próximo sábado 4 de julio, a las 20.30, en el Estadio Nelson Pipio Pedemonte.

Continúan las finales de la Superliga de Básquetbol masculino

En la rama masculina, Godoy Cruz y Huracán Las Heras se verán las caras nuevamente este miércoles en el Salvador Bonanno por el juego 2 de la final del Torneo Apertura de la Superliga de Básquet.

El primer juego se lo dejó el Tomba por 71-60 con una gran actuación de Abel Chiqui Trejo con 20 puntos, 14 rebotes y 1 asistencia.

En caso de que Huracán Las Heras se quede con el segundo juego, la serie concluirá el domingo, a las 20.30, en la misma sede.

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