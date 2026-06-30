Martín Demichelis, de regreso en la Bundesliga: los detalles de su llegada al RB Leipzig

La elección del argentino como técnico del primer equipo no fue azarosa, ya que contó con el respaldo de Jürgen Klopp, actual Director Global de Deportes de Red Bull, quien impulsó su incorporación al proyecto deportivo del club.

Durante su presentación oficial, Demichelis remarcó su intención de potenciar la identidad futbolística del equipo, que finalizó tercero en la última edición de la Bundesliga y disputará la próxima edición de la Champions League.

Con relación a la participación en el torneo de clubes más desafiante que se disputa en Europa, el entrenador manifestó sus ganas de liderar al equipo y enfrentarse a los mejores equipos del continente.

La pretemporada del RB Leipzig de Demichelis

18/7 vs. Altglienicke

25/7 vs. Ingolstadt 04

1/8 vs. Verl

8/8 vs. Leeds United

15/8 vs. Bayern Múnich

El 22/8 debutará en la Copa de Alemania y el 28/8 iniciará la Bundesliga

Martín Demichelis ante un nuevo desafío en el exterior

La llegada de Demichelis abre un nuevo capítulo para el RB Leipzig, que buscará consolidarse entre los protagonistas de Alemania y Europa bajo la conducción de uno de los entrenadores argentinos con mayor proyección internacional.

El Leipzig será el quinto equipo al que dirija Demichelis, ya que antes estuvo en el Bayern Múnich II, River Plate, Monterrey de México y Mallorca de España.

Sus mayores logros como técnico se dieron en River, equipo con el que conquistó la Liga Profesional de Fútbol, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina 2023.