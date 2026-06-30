Si no pagás el estacionamiento medido en Godoy Cruz, te podrán llevar el auto

Godoy Cruz adecuó 3 artículos sobre el estacionamiento medido a Ley Provincial de Seguridad Vial.

Si no pagás, te llevan el auto

La nueva norma especifica que transcurridas 3 horas desde que se comprueba la infracción, el municipio queda autorizado a remover el vehículo de la vía pública con grúa y trasladarlo al depósito municipal.

Además, se faculta al agente municipal a documentar la infracción mediante fotografías o filmaciones donde sea visible la patente, la falta cometida, el día y la hora.

Por otra parte, la norma ratifica la prohibición estricta de estacionar cualquier automotor en veredas o sectores peatonales bajo la nueva ley vial, exceptuando a las motos y bicimotos siempre y cuando no obstaculicen el libre tránsito.

Con estas modificaciones, dijeron desde la Municipalidad de Godoy Cruz, se busca fortalecer el funcionamiento del sistema de estacionamiento medido. Como así también, brindar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las sanciones y garantizar reglas claras tanto para los usuarios como para la autoridad de control, ya que la legislación anterior era vaga.