La Municipalidad de Godoy Cruz especificó, a través de una nueva ordenanza, que se puede remover un auto con la grúa por no pagar el estacionamiento medido.
Si no pagás el estacionamiento medido en Godoy Cruz, te podrán llevar el auto
Godoy Cruz adecuó sus normas a la Ley de Seguridad Vial y especificó sanciones para los vehículos que permanezcan más de tres horas sin pagar el estacionamiento
La nueva norma modificó varios artículos de la anterior y estableció que "estacionar, permanecer o retirarse de un espacio designado como estacionamiento arancelario, sin abonar el período de estacionamiento correspondiente” es considerado “estacionamiento incorrecto”.
Y que esa conducta puede ser sancionada no solo con la multa correspondiente sino también con la remoción del vehículo.
Si no pagás, te llevan el auto
La nueva norma especifica que transcurridas 3 horas desde que se comprueba la infracción, el municipio queda autorizado a remover el vehículo de la vía pública con grúa y trasladarlo al depósito municipal.
Además, se faculta al agente municipal a documentar la infracción mediante fotografías o filmaciones donde sea visible la patente, la falta cometida, el día y la hora.
Por otra parte, la norma ratifica la prohibición estricta de estacionar cualquier automotor en veredas o sectores peatonales bajo la nueva ley vial, exceptuando a las motos y bicimotos siempre y cuando no obstaculicen el libre tránsito.
Con estas modificaciones, dijeron desde la Municipalidad de Godoy Cruz, se busca fortalecer el funcionamiento del sistema de estacionamiento medido. Como así también, brindar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las sanciones y garantizar reglas claras tanto para los usuarios como para la autoridad de control, ya que la legislación anterior era vaga.