Diego Costarelli destacó en Marruecos la "mirada 360" de seguridad que aplica en Godoy Cruz

Diego Costarelli junto a colegas de distintas partes del mundo. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

El modelo de prevención integral

El hito central del día para la delegación godoicruceña se dio en el panel internacional de prevención del delito, un espacio exclusivo para mandatarios. En ese marco, el jefe comunal expuso la visión política e institucional que guía su administración a través de lo que define como una "mirada 360" de la seguridad ciudadana.

Según explicó el jefe comunal, bajo este enfoque la gestión no se limita a las tareas tradicionales de control y vigilancia. Por el contrario, postula que cada una de las áreas y políticas públicas del gobierno local tiene una vinculación directa con la prevención del delito y la violencia.

"Tomamos la decisión de llevar adelante políticas muy fuertes que tienen que ver con un involucramiento directo en la prestación de seguridad, y lo hacemos con una mirada 360", aseguró Costarelli.

Destacó "la implementación de planes específicos orientados a la salud pública, el deporte y, de manera muy especial, las intervenciones en salud mental como herramientas fundamentales para mitigar los factores estructurales de la violencia y construir una sociedad más pacífica".

El intendente reconoció que "esta postura implica asumir la seguridad como un eje prioritario y transversal, a pesar de los elevados costos políticos y económicos que representa para los municipios asumir de forma directa estas competencias".

Unos 3.000 intendentes y alcaldes participan del encuentro en Marruecos. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Inserción y agenda regional

La presencia de Godoy Cruz en territorio africano responde también a su postulación para integrar el Consejo Mundial de CGLU y a su rol estratégico en el continente. Al desempeñarse como coordinador del grupo de trabajo de Seguridad Ciudadana de Mercociudades, el municipio mendocino impulsó en Tánger la convalidación del acuerdo regional entre dicha red y Peace in Our Cities, buscando amplificar la voz del municipalismo latinoamericano ante los organismos internacionales.

Diego Costarelli participó también en el panel de Mercociudades titulado “Territorios que cuidan, alianzas para políticas integrales”, enfocado en el diseño de estrategias locales para la salud comunitaria, y cerró el día en las deliberaciones de la Asamblea General de CGLU dentro del Espacio Estatutario.