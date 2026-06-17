Diego Costarelli apuesta a obras del resarcimiento en medio de la caída de ingresos municipales

diego costarelli godoy cruz Diego Costarelli le puso fecha al inicio de obra en el Espacio Arizu. Los trabajos se harán con el fondo del resarcimiento provincial. Foto: Belén Moreno/Diario UNO

El puente que promete cambiar la circulación en Godoy Cruz

Costarelli aseguró que el puente de Aristóbulo del Valle es una obra histórica que estuvo proyectada durante años, pero nunca logró concretarse. La iniciativa será financiada con fondos del resarcimiento y busca generar una nueva conexión entre el oeste y el este de Godoy Cruz.

"Los vecinos no se van a tener que subir al Acceso Sur para ir de un barrio a otro", explicó el intendente al describir el principal beneficio de la obra.

Según detalló, el nuevo cruce permitirá descomprimir el tránsito sobre el acceso, especialmente cuando se complemente con la tercera trocha que comenzará a construirse en el segundo semestre desde Juan José Paso hasta Azcuénaga, ya en Luján de Cuyo.

Además, destacó Costarelli, el nuevo puente ofrecerá una alternativa al de Rawson, actualmente saturado por la circulación diaria.

Ciudad del Vino: museo inmersivo, inteligencia artificial y nuevas cavas

La segunda gran apuesta en Godoy Cruz financiada con recursos del resarcimiento es la continuidad del proyecto Ciudad del Vino dentro del Espacio Arizu.

El intendente adelantó que las obras comenzarán entre fines de julio y principios de agosto y estarán concentradas en el sector de cavas, la única parte pendiente para completar la recuperación integral de la histórica bodega.

El proyecto contempla una playa de estacionamiento y un museo tecnológico inspirado en la Cité du Vin de Burdeos, experiencia que Costarelli conoció junto al gobernador Alfredo Cornejo durante la misión oficial realizada el año pasado.

"Tenemos que pensar en la idea de un museo moderno", señaló. El espacio incluirá experiencias inmersivas, recorridos sensoriales, nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas al relato de la cultura vitivinícola.

diego costarelli en radio nihuil Diego Costarelli en radio Nihuil. Foto: Belén Moreno/Diario UNO

Incluso se mostró convencido de que la propuesta mendocina podría superar a la francesa gracias a la singularidad de las cavas de Arizu. "Después de más de 100 años todavía hay olor a vino. Es una locación única en el mundo", afirmó.

Además, aclaró que el proyecto no estará orientado exclusivamente al turismo internacional, sino también al público nacional y a los propios mendocinos.

Ajuste municipal y una mirada sobre el caso Adorni

En el plano económico, Costarelli reconoció que Godoy Cruz sufrió una doble afectación durante este año: la caída de la recaudación nacional y la modificación del índice de coparticipación tras la aplicación de los datos del último censo.

Sin embargo, sostuvo que el municipio logró anticiparse al escenario de crisis y descartó la necesidad de solicitar adelantos de coparticipación a la Provincia.

"Empezamos a ajustar las riendas en octubre y noviembre", explicó. Entre las medidas adoptadas mencionó la reducción de 5 a 4 secretarías, el congelamiento de personal y la elaboración de un presupuesto austero.

Respecto del caso Adorni, tomó distancia de la defensa política del funcionario nacional, aunque evitó reclamar públicamente su salida.

"Yo ya lo hubiese hecho renunciar, pero hay un Presidente que no", admitió. No obstante, Diego Costarelli consideró que la situación no tiene incidencia sobre la marcha de la economía y sostuvo que el radicalismo debe actuar institucionalmente y consensuar posiciones dentro de sus bloques legislativos.