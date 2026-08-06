Maipú echó a 2 empleados por violencia de género y falsificación de su carnet de manejo

Ninguno de ellos cumplía funciones vinculadas con la atención al público en la Municipalidad de Maipú.

Matías Stevanato, intendente de Maipú, comuna que cesanteó a 7 empleados. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Maipú echó a 7 empleados tras haberlos sumariado

Los 2 empleados de Maipú cesanteados por tener causas judiciales integran el lote de 7 agentes despedidos por la comuna que conduce Matías Stevanato.

Las 5 cesantías restantes se sustentaron en el abandono injustificado de los puestos de trabajo.

Todos fueron sumariados en la fase administrativa y tuvieron la chance de dar sus versiones acerca de los hechos que motivaron las investigaciones internas.

Finalmente, la comuna comprobó las faltas cometidas y decidió echarlos.

Los 2 empleados de Servicios Públicos cesanteados por Maipú tenían causas judiciales investigadas por el Ministerio Público Fiscal.

Que esos 2 empleados hayan tenido causas judiciales vinculadas com delitos de violencia de género y la falsificación de un documento público, los convirtió en personal incompatible con las exigencias de la función pública.

Las identidades de todos los cesanteados por la Municipalidad de Maipú no se revelan por tratarse de asuntos particulares.

Dijo la comuna de Maipú acerca de las desvinculaciones de los agentes municipales: "El cumplimiento de las responsabilidades laborales es un principio esencial para garantizar servicios públicos de calidad y consolidar una administración transparente, ordenada y eficiente".