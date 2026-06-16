Diego Costarelli salió a difundir las promos del Mundial de Sabores por $10.000 en Godoy Cruz

Embed - Diego Costarelli y las promociones gastronómicas del Mundial

"Del 16 al 27 de junio, vas a poder disfrutar promociones especiales por $10.000 en restaurantes, bares y locales gastronómicos de Godoy Cruz", indica el jefe comunal godoicruceño en la invitación a concurrir a los comercios adheridos.

Cual si fuera un acto Diego Costarelli realiza en el video una recorrida por varios de los comercios del programa Mundial de Sabores y comenta cada propuesta, que "combina la pasión por el fútbol con una atractiva oferta gastronómica para vecinos y visitantes".

El crecimiento sostenible no se improvisa ni es patrimonio de una persona. La cooperación con el sector privado local nos potencia y nos permite transformar proyectos en realidades concretas. Queremos que el Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos. Al mismo tiempo, la idea es generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes El crecimiento sostenible no se improvisa ni es patrimonio de una persona. La cooperación con el sector privado local nos potencia y nos permite transformar proyectos en realidades concretas. Queremos que el Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos. Al mismo tiempo, la idea es generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes

"El fútbol tiene la capacidad de unirnos, y esta propuesta combina esa pasión con la identidad culinaria y el talento de quienes trabajan cada día en Godoy Cruz”, cerró el dirigente radical.

godoy cruz locales mundial de sabores En uno de los locales se puede consumir dos tacos y dos mechaditas de cerdo o pollo por $10.000. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Diez locales en el Mundial de Sabores

Entre los comercios adheridos se encuentran:

Taco México: avenida San Martín 1850, Barrio Bombal. Reservas: 2617754787. Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.

Ristretto: Beltrán 681.Reservas: 2615511851. Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.

Mosh Burger: Juan V. González 1410. Reservas: 2613625730. Promoción: cheeseburger doble con papas.

Ñam: Perito Moreno 2500. Reservas: 2617000018. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Burger Shoppe: Chacabuco 297. Reservas: 2612489424. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.

Estación Palero: San Martín Sur 815. Reservas: 2616692244. Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.

Cantina Talleres: Belgrano 1547. Reservas: 2617184419. Promoción: milanesa napolitana con papas.

Sanguchitos: Carril Cervantes 1370. Reservas: 2615581508. Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.

Jovita Cocina & Barra: Paraguay 1335, esquina Paso de los Andes. Reservas: 2612425051.Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.

Al Buen Raviol: Belgrano 167. Reservas: 2613429259. Promoción: vianda a elección de ravioles, tarteletis o fideos rellenos, acompañada por una bebida saborizada de 500 cc.

Más información en este link: Mundial de Sabores.