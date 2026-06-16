"Todas estas promos, por sólo $10.000", dice el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en el video que subió a redes sociales en las últimas horas para difundir las propuestas gastronómicas que ofrecen bares y restaurantes del departamento dentro de un programa al que denominaron Mundial de Sabores.
Diego Costarelli salió a difundir las promos del Mundial de Sabores por $10.000 en Godoy Cruz
El propio intendente Diego Costarelli salió a recorrer y promover los locales de Godoy Cruz que ofrecen las promos para comer y tomar algo por $10.000
Claramente esta movida está relacionada con el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México y la posibilidad de ver los partidos en los distintos locales que participan de esta iniciativa con una oferta para consumir alimentos y bebidas.
La promo organizada por la Municipalidad de Godoy Cruz, comenzó este martes, justo el día del debut de Argentina, y se extenderá hasta el sábado 27 de junio, por lo menos. Después se podría extender.
"Del 16 al 27 de junio, vas a poder disfrutar promociones especiales por $10.000 en restaurantes, bares y locales gastronómicos de Godoy Cruz", indica el jefe comunal godoicruceño en la invitación a concurrir a los comercios adheridos.
Cual si fuera un acto Diego Costarelli realiza en el video una recorrida por varios de los comercios del programa Mundial de Sabores y comenta cada propuesta, que "combina la pasión por el fútbol con una atractiva oferta gastronómica para vecinos y visitantes".
"El fútbol tiene la capacidad de unirnos, y esta propuesta combina esa pasión con la identidad culinaria y el talento de quienes trabajan cada día en Godoy Cruz”, cerró el dirigente radical.
Diez locales en el Mundial de Sabores
Entre los comercios adheridos se encuentran:
- Taco México: avenida San Martín 1850, Barrio Bombal. Reservas: 2617754787. Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.
- Ristretto: Beltrán 681.Reservas: 2615511851. Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.
- Mosh Burger: Juan V. González 1410. Reservas: 2613625730. Promoción: cheeseburger doble con papas.
- Ñam: Perito Moreno 2500. Reservas: 2617000018. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
- Burger Shoppe: Chacabuco 297. Reservas: 2612489424. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
- Estación Palero: San Martín Sur 815. Reservas: 2616692244. Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.
- Cantina Talleres: Belgrano 1547. Reservas: 2617184419. Promoción: milanesa napolitana con papas.
- Sanguchitos: Carril Cervantes 1370. Reservas: 2615581508. Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.
- Jovita Cocina & Barra: Paraguay 1335, esquina Paso de los Andes. Reservas: 2612425051.Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.
- Al Buen Raviol: Belgrano 167. Reservas: 2613429259. Promoción: vianda a elección de ravioles, tarteletis o fideos rellenos, acompañada por una bebida saborizada de 500 cc.
Más información en este link: Mundial de Sabores.