Un complejo operativo de rescate de altura se desplegó en la mañana de este viernes en Godoy Cruz. Efectivos del Cuartel Central de Bomberos debieron intervenir de urgencia para asistir a un hombre que sufrió una violenta caída mientras estaba en una obra en construcción, quedando atrapado sobre el techo de una casa lindera al predio.
Bomberos rescataron a un obrero tras caer sobre el techo de una casa en Godoy Cruz
El grave accidente laboral ocurrió en la intersección de calles Beltrán y Cabildo Abierto. Actuaron en el lugar Bomberos del Cuartel Central y personal del SEC
De acuerdo con la información oficial provista por el área de Prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro se registró exactamente a las 11.30 en las inmediaciones de la transitada intersección de las calles Beltrán y Cabildo Abierto.
Tras el ingreso del llamado de alerta, las dotaciones de rescate se desplazaron rápidamente hacia el lugar. Al arribar a la escena, los bomberos constataron que la víctima se encontraba consciente tras el impacto del golpe, aunque permanecía inmovilizada en la parte superior de la estructura habitacional adyacente a la edificación en ejecución.
Un minucioso trabajo de altura
Ante la complejidad del escenario y el delicado estado del lesionado, los uniformados debieron estructurar un plan de evacuación vertical sumamente preciso. Las maniobras de estabilización y posterior descenso se coordinaron en tiempo real con los profesionales médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes aguardaban en la calzada para brindar la primera atención de urgencia.
Para asegurar la integridad física de la persona herida y evitar complicaciones médicas derivadas del trauma, el personal del Cuartel Central utilizó equipamiento de rescate técnico especializado de alta complejidad. El protocolo de extracción incluyó el despliegue de una camilla canasto de alta resistencia y un arnés de seguridad del tipo "araña", diseñado específicamente para la inmovilización corporal total en rescates verticales.
Los bomberos operaron con un sistema de cuerdas de seguridad y una escalera de mano para deslizar suavemente la camilla desde el techo de la casa hasta la superficie pública. Tras lograr descender a la víctima de manera completamente segura, el hombre fue entregado al personal de salud del SEC para su inmediata evaluación y posterior traslado a un centro asistencial médico.