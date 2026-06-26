Bomberos rescataron a un obrero tras caer sobre el techo de una casa en Godoy Cruz

El obrero fue rescatado por personal del Cuartel Central de Bomberos. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Un minucioso trabajo de altura

Ante la complejidad del escenario y el delicado estado del lesionado, los uniformados debieron estructurar un plan de evacuación vertical sumamente preciso. Las maniobras de estabilización y posterior descenso se coordinaron en tiempo real con los profesionales médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes aguardaban en la calzada para brindar la primera atención de urgencia.

Para asegurar la integridad física de la persona herida y evitar complicaciones médicas derivadas del trauma, el personal del Cuartel Central utilizó equipamiento de rescate técnico especializado de alta complejidad. El protocolo de extracción incluyó el despliegue de una camilla canasto de alta resistencia y un arnés de seguridad del tipo "araña", diseñado específicamente para la inmovilización corporal total en rescates verticales.

Los bomberos operaron con un sistema de cuerdas de seguridad y una escalera de mano para deslizar suavemente la camilla desde el techo de la casa hasta la superficie pública. Tras lograr descender a la víctima de manera completamente segura, el hombre fue entregado al personal de salud del SEC para su inmediata evaluación y posterior traslado a un centro asistencial médico.