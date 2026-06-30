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Cuándo juegan Los Pumitas ante Irlanda en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 2 mendocinos y 5 cambios en la formación inicial, jugarán ante Irlanda por la segunda fecha del Mundial M20 que se disputa en Georgia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumitas, con dos mendocinos, juegan con Irlanda.

Los Pumitas, con dos mendocinos, juegan con Irlanda.

Los Pumitas, con 2 mendocinos y 5 cambios en la formación inicial, jugarán ante Irlanda por la segunda fecha del Mundial M20 que se disputa en Georgia.

Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, conservaron su lugar en la formación inicial tras el debut triunfal ante Estados Unidos (78-14) y estarán desde el arranque en el encuentro ante los irlandeses (perdieron con Inglaterra 34-27) de este jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina que se jugará en Tbilisi y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

Federico Serpa fue el goleador de Los Pumitas en el debut en el Mundial M20.

Federico Serpa fue el goleador de Los Pumitas en el debut en el Mundial M20.

Benjamín Farías, el riojano Federico Torre, Juan Premayr, Luciano Avaca y Benjamín Ordiz ingresarán al quince inicial en remplazo de Fabrizio Cebron, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Benjamín Ledesma y Ramón Fernández Miranda.

Los 15 titulares serán Farías, Manuel Cúneo y Salinas; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán), Jerónimo Sorondo y Torre; Preumayr y Serpa; Avaca, Pedro Coll, Ordiz, Bautista Lescano y Simón Pfister. Los suplentes serán Cebron, Nicolás Cambiasso, Federico Narváez, Felipe Hygonenq, Cañas, Reggiardo, Manuel Giannantonio y Fernández Miranda.

En el plantel argentino hay otros dos mendocinos: Laureano Valle y Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC. Este último se sumó este lunes al plantel.

La segunda fecha del Mundial M20

  • Grupo A: Gales vs. Uruguay y Sudáfrica vs. Georgia. Posiciones: Sudáfrica 5, Gales 4, Georgia 2 y Uruguay 0
  • Grupo B: Nueva Zelanda vs. Escocia e Italia vs. Japón. Posiciones: Nueva Zelanda y Escocia 5; Italia 2 y Japón 0
  • Grupo C: Argentina vs. Irlanda e Inglaterra vs. Estados Unidos. Posiciones: Argentina e Inglaterra 5; Irlanda 2 y Estados Unidos 0
  • Grupo D: Francia vs. España y Australia vs. Fiji. Posiciones: Australia y Francia 5; España 1 y Fiji 0.

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