Cuándo juegan Los Pumitas ante Irlanda en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, conservaron su lugar en la formación inicial tras el debut triunfal ante Estados Unidos (78-14) y estarán desde el arranque en el encuentro ante los irlandeses (perdieron con Inglaterra 34-27) de este jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina que se jugará en Tbilisi y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

Federico Serpa fue el goleador de Los Pumitas en el debut en el Mundial M20.

Benjamín Farías, el riojano Federico Torre, Juan Premayr, Luciano Avaca y Benjamín Ordiz ingresarán al quince inicial en remplazo de Fabrizio Cebron, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Benjamín Ledesma y Ramón Fernández Miranda.