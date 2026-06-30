Cuándo juegan Los Pumitas ante Irlanda en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con 2 mendocinos y 5 cambios en la formación inicial, jugarán ante Irlanda por la segunda fecha del Mundial M20 que se disputa en Georgia.
Los Pumitas, con 2 mendocinos y 5 cambios en la formación inicial, jugarán ante Irlanda por la segunda fecha del Mundial M20 que se disputa en Georgia
Los Pumitas, con 2 mendocinos y 5 cambios en la formación inicial, jugarán ante Irlanda por la segunda fecha del Mundial M20 que se disputa en Georgia.
Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, conservaron su lugar en la formación inicial tras el debut triunfal ante Estados Unidos (78-14) y estarán desde el arranque en el encuentro ante los irlandeses (perdieron con Inglaterra 34-27) de este jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina que se jugará en Tbilisi y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney Plus.
Benjamín Farías, el riojano Federico Torre, Juan Premayr, Luciano Avaca y Benjamín Ordiz ingresarán al quince inicial en remplazo de Fabrizio Cebron, Basilio Cañas, Valentino Reggiardo, Benjamín Ledesma y Ramón Fernández Miranda.
Los 15 titulares serán Farías, Manuel Cúneo y Salinas; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán), Jerónimo Sorondo y Torre; Preumayr y Serpa; Avaca, Pedro Coll, Ordiz, Bautista Lescano y Simón Pfister. Los suplentes serán Cebron, Nicolás Cambiasso, Federico Narváez, Felipe Hygonenq, Cañas, Reggiardo, Manuel Giannantonio y Fernández Miranda.
En el plantel argentino hay otros dos mendocinos: Laureano Valle y Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC. Este último se sumó este lunes al plantel.