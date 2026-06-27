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Los Pumitas ganaron, gustaron y golearon a Estados Unidos en el inicio del Mundial M20

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, batieron a Estados Unidos en su debut en el Mundial M20 que se juega en Georgia.

Por UNO
Los Pumitas fueron contundentes.

Los Pumitas fueron contundentes.

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, batieron por 78 a 14 a Estados Unidos en su debut en el Mundial M20 que se juega en Georgia.

En Tbilisi, el conjunto que tiene como head coach a Nicolás Fernández Miranda y al mendocino Eusebio Guiñazú como uno de los entrenadores se impuso con la contundencia que indica el marcador y empezó de la mejor manera su campaña en la competencia.

Los Pumitas marcaron 12 tries en el debut en el Mundial M20.

Los Pumitas marcaron 12 tries en el debut en el Mundial M20.

Bautista Benavídes, Pedro Coll, el sanjuanino Manuel Cúneo, el capitán Tomás Dande, Serpa y Simón Pfister marcaron tries en el primer tiempo y como el propio Serpa sumó 5 conversiones Argentina cerró un parcial de 40 a 0.

Luego, en la segunda parte, Benjamín Ordiz, el tucumano Pfister (2), Bautista Lescano, Ramón Fernández Miranda y Juan Preumayr apoyaron más tries, Serpa sumó 2 conversiones para completar 19 puntos y su reemplazante Manuel Giannantonio agregó otras 2 conversiones.

Para los estadounidenses descontaron a través de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder con un try cada uno y Declan Cadden agregó las correspondientes conversiones.

El try de Serpa

Lo que viene para Los Pumitas en el Mundial M20

Los Pumitas también cuentan en el plantel con otros dos mendocinos que a Laureano Valle se sumó Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC, para afrontar el resto de la competencia.

El próximo partido del seleccionado argentino en el Mundial juvenil será ante Irlanda el jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina con TV con ESPN y Disney Plus.

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