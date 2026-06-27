Los Pumitas ganaron, gustaron y golearon a Estados Unidos en el inicio del Mundial M20

Luego, en la segunda parte, Benjamín Ordiz, el tucumano Pfister (2), Bautista Lescano, Ramón Fernández Miranda y Juan Preumayr apoyaron más tries, Serpa sumó 2 conversiones para completar 19 puntos y su reemplazante Manuel Giannantonio agregó otras 2 conversiones.

Para los estadounidenses descontaron a través de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder con un try cada uno y Declan Cadden agregó las correspondientes conversiones.

El try de Serpa

Lo que viene para Los Pumitas en el Mundial M20

Los Pumitas también cuentan en el plantel con otros dos mendocinos que a Laureano Valle se sumó Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC, para afrontar el resto de la competencia.

El próximo partido del seleccionado argentino en el Mundial juvenil será ante Irlanda el jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina con TV con ESPN y Disney Plus.