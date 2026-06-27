Los Pumitas ganaron, gustaron y golearon a Estados Unidos en el inicio del Mundial M20

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, batieron por 78 a 14 a Estados Unidos en su debut en el Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, batieron a Estados Unidos en su debut en el Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, batieron por 78 a 14 a Estados Unidos en su debut en el Mundial M20 que se juega en Georgia.
En Tbilisi, el conjunto que tiene como head coach a Nicolás Fernández Miranda y al mendocino Eusebio Guiñazú como uno de los entrenadores se impuso con la contundencia que indica el marcador y empezó de la mejor manera su campaña en la competencia.
Bautista Benavídes, Pedro Coll, el sanjuanino Manuel Cúneo, el capitán Tomás Dande, Serpa y Simón Pfister marcaron tries en el primer tiempo y como el propio Serpa sumó 5 conversiones Argentina cerró un parcial de 40 a 0.
Luego, en la segunda parte, Benjamín Ordiz, el tucumano Pfister (2), Bautista Lescano, Ramón Fernández Miranda y Juan Preumayr apoyaron más tries, Serpa sumó 2 conversiones para completar 19 puntos y su reemplazante Manuel Giannantonio agregó otras 2 conversiones.
Para los estadounidenses descontaron a través de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder con un try cada uno y Declan Cadden agregó las correspondientes conversiones.
Los Pumitas también cuentan en el plantel con otros dos mendocinos que a Laureano Valle se sumó Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC, para afrontar el resto de la competencia.
El próximo partido del seleccionado argentino en el Mundial juvenil será ante Irlanda el jueves 2 de julio a las 8.30 hora argentina con TV con ESPN y Disney Plus.