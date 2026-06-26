La plataforma de series y películas de Netflix enriqueció su catálogo con un drama coreano que promete convertirse en el más visto del año. Se trata de El chico de la última fila, que arribó en el gigante de la N roja este viernes 26 de junio de 2026.
Netflix: el k-drama de 6 capítulos que aterrizó hoy en la plataforma y llegó para quedarse
La plataforma de Netflix suma una serie coreana de 6 capítulos que explora la obsesión de un profesor por el talento de un estudiante
Creada por Kim Gyu-tae y Jang Myung-woo, la serie El chico de la última fila presenta un thriller de suspenso surrealista que cuenta con solo 6 capítulos y una trama atrapante que ha recibido buenas críticas por parte de los suscriptores de Netflix.
La historia sigue a un escritor fracasado convertido en profesor descubre el gran talento de uno de sus alumnos y empieza a obsesionarse con su forma de redactar, hasta el punto de perder el control.
Netflix: de qué trata la serie El chico de la última fila
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El chico de la última fila versa: "Tras descubrir el talento de un alumno para escribir, un profesor de literatura se ofrece como su mentor, pero cuanto más se adentra en el relato, más caótico se torna todo".
La trama de la serie de Netflix sigue a un profesor de literatura que descubre el talento de un alumno y le ofrece clases de escritura, pero a medida que se sumerge en la historia, sus sesiones desatan el caos.
Netflix:tráiler de la serie El chico de la última fila
Reparto de El chico de la última fila, serie de Netflix
- Choi Min-sik como Heo Mun-oh
- Choi Hyun-wook como Lee Kang
- Huh Joon-ho como Kim Su-hun
- Yunjin Kim como Ahn Eun-joo
- Jin Kyung como Jo Hyeon-suk
- Lee Jin-woo como Kim Se-yoon
- Han Ji-eun como Seon Min-hee
Dónde ver la serie El chico de la última fila, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El chico de la última fila se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El chico de la última fila se puede ver en Netflix.
- España: la serie El chico de la última fila se puede ver en Netflix.