Netflix: el k-drama de 6 capítulos que aterrizó hoy en la plataforma y llegó para quedarse

Creada por Kim Gyu-tae y Jang Myung-woo, la serie El chico de la última fila presenta un thriller de suspenso surrealista que cuenta con solo 6 capítulos y una trama atrapante que ha recibido buenas críticas por parte de los suscriptores de Netflix.

La historia sigue a un escritor fracasado convertido en profesor descubre el gran talento de uno de sus alumnos y empieza a obsesionarse con su forma de redactar, hasta el punto de perder el control.