Daniel Vila en Radio Nihuil: la negociación con Riquelme, el futuro de Villa y la Supercopa

"Este libro de pases cierra a fines de agosto. Hay mucho tiempo. Si no, se quedará seis meses más en Independiente Rivadavia. No es la idea primaria, pero si no llegan las ofertas que satisfagan los intereses económicos del club se quedará", sumó el presidente de Grupo América.

Con respecto al capitán del Azul, expresó: "Sebastián es un gran profesional. Más allá que ponga un corazón o no en las redes, se iba a ir en el mercado de pases anterior y se quedó. Hizo un campeonato impresionante. Eso habla de su profesionalismo. Se pone la camiseta, agarra la pelota y solo existe ese partido que está jugando. Si finalmente se queda, algo que veo poco probable que suceda, va a jugar muy bien porque ama al fútbol".

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa en la Lepra. Foto: Martín Pravata/UNO

Sobre la posibilidad de reforzar el plantel de cara al segundo semestre del año, y su charla con Alfredo Berti, aseguró: "Lo único que hemos hablado con Alfredo es de mantener el plantel que tenemos, el cual ha rendido muy bien. La salida de Sebastián no nos obligaría a buscar refuerzos por dos motivos: la zona de la cancha está cubierta por varios futbolistas y segundo, es muy difícil encontrar un reemplazante de la jerarquía de Sebastián".

Los partidos claves de Independiente Rivadavia

El 21 de julio se confirmó el partido con Estudiantes La Plata por la Supercopa Argentina: "Sabemos el día, la hora y el lugar. Lo que estamos hablando en Comisión Directiva es ver si podemos organizar para darle una mano al socio que quiera viajar. El aliento de la gente de Independiente es muy importante siempre. Vamos a trabajar para ver de qué manera podemos hacerle más fácil el viaje".

"El hincha de Independiente está en un verdadero problema. El 12 de julio en Córdoba con Tigre, el 21 de julio en Córdoba con Estudiantes y el 11 de agosto en Río de Janeiro. Prácticamente hay que ponerse una agencia de turismo. Es un momento espectacular del club", sentenció Daniel Vila.