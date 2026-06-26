El sencillo ejercicio que fortalece la columna y mejora el equilibrio en 30 días

En definitiva, este ejercicio entrena de manera integral la manera en que el cuerpo gestiona el movimiento, y no solo cuánta fuerza puede generar.

Asimismo, su principal ventaja es que ofrece un estímulo alto de estabilidad con una carga compresiva muy baja sobre la columna. Esta característica hace que pueda utilizarse con total seguridad tanto en personas jóvenes como en adultos mayores.

A su vez, en personas con dolor lumbar crónico, donde suele existir una alteración en la activación de los músculos profundos, este ejercicio ayuda a reducir esos patrones de forma óptima sin generar estrés excesivo en las estructuras lumbares.

En lo que respecta a la ejecución correcta de este ejercicio ideal para fortalecer la columna y mejorar el equilibrio, debemos respetar las siguientes pautas:

Empezar desde una posición de cuadrupedia, con las manos situadas bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas.

Antes de iniciar el movimiento, es importante activar ligeramente la musculatura abdominal para mantener la pelvis y la columna en posición neutra.

Desde ahí, extender una pierna hacia atrás y el brazo contrario hacia delante, sin modificar en absoluto la alineación del tronco.

El objetivo real no consiste en levantar más las extremidades, sino en crear distancia entre brazo y pierna manteniendo la estabilidad total.

Finalmente, en lo que concierne a la cantidad de repeticiones de este ejercicio, especialistas sugieren realizar cuatro series de 30 segundos, descansando 10 segundos entre cada una. Este movimiento se debe hacer entre cuatro y cinco días.