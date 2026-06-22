5 ejercicios explosivos para ganar fibra muscular en las piernas y fortalecer el tren inferior

Conocé los mejores ejercicios explosivos para piernas.

Los ejercicios que recomienda la experta son:

Salto al cajón

Es un ejercicio de naturaleza pliométrica que resulta clave para despertar la musculatura posterior y anterior. Al impulsarse con potencia simultáneamente desde los tobillos, rodillas y cadera, se logra una intensa estimulación en los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales mediante la elevación conjunta de ambos pies.

Sentadilla con salto

Las sentadillas son siempre de los mejores movimientos para incorporar al entrenamiento. Añadirle un salto le dará un plus explosivo que nos permitirá ganar potencia. Solo tendremos que hacer la flexión de rodillas, saltar y luego caer en la flexión nuevamente.

Antes de hacer estos ejercicios, recordá entrar en calor.

Zancadas con salto

Este ejercicio combina la fuerza con el equilibrio y la explosión. Puntualmente trabaja cuádriceps, pero también involucra a los gemelos y a los flexores de la cadera. Para hacerlo correctamente, habrá que cambiar de pierna en cada salto tras ejecutar una zancada.

Step-up explosivo

Este ejercicio consiste en subir a un escalón o cajón pequeño con un pie, elevando el cuerpo a una velocidad alta. Realizar las repeticiones con una pierna (entre 8 y 10) y cambiar a la otra. Este movimiento permite desarrollar fuerza útil para correr y realizar cambios de ritmo.

Finalizado el entrenamiento, recordá estirar.

Burpees con salto

El último ejercicio para incorporar a la rutina de entrenamiento es el burpee con salto. Para realizarlo correctamente, se deberá hacer el burpee tradicional y cuando estemos de pie, hacer un salto. Esta técnica potencia todos los grupos musculares de las piernas.