5 ejercicios explosivos para ganar fibra muscular en las piernas y fortalecer el tren inferior

El entrenamiento del tren inferior va mucho más allá de la simple búsqueda de volumen o del agotamiento muscular aislado para tener mayor fuerza. Por esta razón, hoy conocerás los mejores ejercicios explosivos para ganar fibra en distintos grupos musculares de las piernas, lo cual te dará agilidad y velocidad.
Cuáles son los mejores ejercicios para ganar fibra muscular y tener mayor agilidad en las piernas
De acuerdo con la entrenadora Lucía Aguado (@thesaiyankiwi en Instagram), las piernas poseen funciones complejas esenciales para el movimiento humano, tales como absorber y redirigir la fuerza, estabilizar la pelvis, acelerar, frenar y modificar la dirección de forma repentina.
Por este motivo, la especialista sugiere diseñar entrenamientos dinámicos que estimulen la potencia a través de movimientos multiarticulares, proponiendo una selección de variantes altamente efectivas.
Los ejercicios que recomienda la experta son:
Salto al cajón
Es un ejercicio de naturaleza pliométrica que resulta clave para despertar la musculatura posterior y anterior. Al impulsarse con potencia simultáneamente desde los tobillos, rodillas y cadera, se logra una intensa estimulación en los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales mediante la elevación conjunta de ambos pies.
Sentadilla con salto
Las sentadillas son siempre de los mejores movimientos para incorporar al entrenamiento. Añadirle un salto le dará un plus explosivo que nos permitirá ganar potencia. Solo tendremos que hacer la flexión de rodillas, saltar y luego caer en la flexión nuevamente.
Zancadas con salto
Este ejercicio combina la fuerza con el equilibrio y la explosión. Puntualmente trabaja cuádriceps, pero también involucra a los gemelos y a los flexores de la cadera. Para hacerlo correctamente, habrá que cambiar de pierna en cada salto tras ejecutar una zancada.
Step-up explosivo
Este ejercicio consiste en subir a un escalón o cajón pequeño con un pie, elevando el cuerpo a una velocidad alta. Realizar las repeticiones con una pierna (entre 8 y 10) y cambiar a la otra. Este movimiento permite desarrollar fuerza útil para correr y realizar cambios de ritmo.
Burpees con salto
El último ejercicio para incorporar a la rutina de entrenamiento es el burpee con salto. Para realizarlo correctamente, se deberá hacer el burpee tradicional y cuando estemos de pie, hacer un salto. Esta técnica potencia todos los grupos musculares de las piernas.