Escarcha en el parabrisas del auto: la solución casera para las mañanas heladas

Y en el intento de querer limpiarlo de la manera más rápida, muchas veces se pone en peligro el parabrisas del vehículo, al utilizar algunos métodos que no son recomendados, ya que pueden hacer trizas el vidrio.

Para saber cómo sacar la escarcha del parabrisas de la mejor manera y no utilizar métodos para nada recomendados, es vital seguir los consejos del sitio motorpasión, que en este artículo ayudan a los conductores a no sufrir un percance cuando se intenta limpiar los vidrios, ya sea el delantero, trasero, o laterales.

Auto: lo que no hay que hacer con el parabrisas lleno de escarcha

Lo que no está recomendado hacer ante la presencia de escarcha en el parabrisas del auto:

Es pecado arrojar agua caliente sobre el parabrisas del vehículo para quitar el hielo. Además de correr riesgo de romperse, al enfriarse el agua, puede volver a congelarse.

No es lo adecuado poner la calefacción demasiado alta cuando uno se sube al auto . Si la temperatura del parabrisas es menor a 10 grados centígrados, al encender la calefacción, se puede romper el parabrisas , por el cambio brusco de la temperatura.

. Si la temperatura del es menor a 10 grados centígrados, al encender la calefacción, se puede romper el , por el cambio brusco de la temperatura. No poner en funcionamiento los limpiaparabrisas, ya que las escobillas se pueden romper con facilidad.

Auto: lo que sí hay que hacer con el parabrisas lleno de escarcha

Lo mejor es recurrir al calor del motor como aliado. Esto quiere decir que, el auto tiene que ser encendido para que vaya de a poco calentando el habitáculo con la calefacción encendida muy levemente. Esto ayudará a que el hielo se vaya derritiendo.