Escarcha en el parabrisas del auto: la solución casera para las mañanas heladas

El parabrisas del auto congelado y lleno de escarcha por las heladas, es un dolor de cabeza cuando una persona se sube al vehículo por la mañana para manejar. El frío y las bajas temperaturas no tienen piedad y hace que la visibilidad sea un problema.
Para no dañar el vidrio del auto en el intento de retirar la escarcha, hay que tener bien en claro qué hacer y qué no.
Las heladas de la noche hacen que los autos amanezcan prácticamente con un manto blanco de hielo encima.
Y en el intento de querer limpiarlo de la manera más rápida, muchas veces se pone en peligro el parabrisas del vehículo, al utilizar algunos métodos que no son recomendados, ya que pueden hacer trizas el vidrio.
Para saber cómo sacar la escarcha del parabrisas de la mejor manera y no utilizar métodos para nada recomendados, es vital seguir los consejos del sitio motorpasión, que en este artículo ayudan a los conductores a no sufrir un percance cuando se intenta limpiar los vidrios, ya sea el delantero, trasero, o laterales.
Auto: lo que no hay que hacer con el parabrisas lleno de escarcha
Lo que no está recomendado hacer ante la presencia de escarcha en el parabrisas del auto:
- Es pecado arrojar agua caliente sobre el parabrisas del vehículo para quitar el hielo. Además de correr riesgo de romperse, al enfriarse el agua, puede volver a congelarse.
- No es lo adecuado poner la calefacción demasiado alta cuando uno se sube al auto. Si la temperatura del parabrisas es menor a 10 grados centígrados, al encender la calefacción, se puede romper el parabrisas, por el cambio brusco de la temperatura.
- No poner en funcionamiento los limpiaparabrisas, ya que las escobillas se pueden romper con facilidad.
Auto: lo que sí hay que hacer con el parabrisas lleno de escarcha
- Lo mejor es recurrir al calor del motor como aliado. Esto quiere decir que, el auto tiene que ser encendido para que vaya de a poco calentando el habitáculo con la calefacción encendida muy levemente. Esto ayudará a que el hielo se vaya derritiendo.
- A medida que va subiendo la temperatura del interior del auto, se puede ir rasqueteando la escarcha del parabrisas, por ejemplo, con una espátula de plástico o simplemente una tarjeta plástica.
- Existen en el mercado varios líquidos anticongelantes de parabrisas para vehículos, que rápidamente sacan toda la escarcha del vidrio. En este caso, es mejor asesorarse sobre qué producto es mejor utilizar.
- Se puede utilizar alcohol para eliminar la escarcha, ya que este producto, no se congelará porque tiene un punto de congelación diferente al del agua.
- Cuando ya se haya quitado el hielo del parabrisas, se pueden accionar las escobillas. Se recomienda agregar un líquido especial y no solamente agua y jabón, ya que éste puede volverse a congelar.