La luz más temida del tablero del auto: qué significa y qué hacer si se enciende

Así cuando uno menos lo espera, una luz aparece de repente en el tablero del auto, desorientando a los conductores. Ese dibujito con forma de motor no es una buena señal y sí o sí hay que tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.
Esa luz con forma de motor puede hacerse presente de distintas maneras y colores en el tablero del vehículo. Puede aparecer parpadeando, fija o incluso desaparecer después de algunos destellos, llenando con muchísima incertidumbre al conductor del auto.
Si se prende esa luz, no normal es presentir que no está todo bien y es lo correcto, ya que el motor o alguna otra función del auto, no está andando del todo bien. Es por eso que nada mejor que recurrir a los que más saben, como los mecánicos.
En este sentido, es una muy buena idea recurrir a los profesionales en autos de crabi.com, empresa aseguradora de México con alta experiencia en el sector automotriz.
Auto: que significa la luz del motor en el tablero
Es recomendable que todas las personas sepan qué significa la luz que se puede encender en el tablero del auto. Tiene forma de motor, se denomina "Check Engine" o " Revisar Motor".
Si se hace presenta esta luz en el tablero del auto, es porque hay un problema alguna parte del vehículo. Algo no está funcionando como corresponde y tendría que sí o sí repararse lo antes posible.
La gente que al menos se dan alguna idea sobre autos y tienen mínimos conocimientos sobre sus partes y funcionamientos, probablemente detecten cuál es el problema existente y que se está manifestando por medio de una luz en el tablero.
Según indican los especialistas, estas son las causas más comunes que se pueden enumerar:
- La luz del tablero con forma de motor puede estar indicando que la tapa del tanque de combustible quedó mal colocada.
- Puede ser señal de que haya alguna falla en el sistema de emisiones
- Los sensores de oxígeno pueden estar fallando
- El catalizador puede estar arrojando algún defecto
- Las bujías pueden estar desgastadas y necesitan un cambio
- El sistema de encendido puede ser un problema
Luz con forma de motor en el tablero del auto: las fallas más comunes
Los profesionales en autos aseguran en que no hay que andar en el vehículo cuando la luz del motor está encendida en el tablero.
Lo recomendable y mejor es pararlo lo más rápido posible y leer detalladamente el manual del fabricante del auto.
No dudar en consultar con un mecánico de confianza o la concesionaria oficial, para poder llegar al problema real del vehículo.