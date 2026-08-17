Un tren atropelló a un auto y quedó varado en las vías: una mujer quedó atrapada dentro del vehículo

Fuentes policiales confirmaron que "un tren de cargas con 17 vagones embistió a un Chevrolet Prisma que había quedado inmovilizado sobre las vías férreas de barrio Marqués Anexo, tras sufrir un desperfecto mecánico. Fue en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quiros".

Según se supo, el Chevrolet trasladaba a seis personas: dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores. Cinco de ellos lograron escapar del auto detenido en las vías previo a que los interceptara el tren.

Pero, una de las mujeres quedó atrapada dentro del vehículo al momento del impacto. El servicio de emergencias que acudió al lugar asistió a la mujer accidentada e increíblemente informó que resultó ilesa.

El video que registró toda la secuencia es más que elocuente. Se ve al auto que intenta cruzar las vías, mientras otros esperan por detrás y en plena pasada se queda sin respuesta.

Hay un par de intentos para salir de la situación, pero el vehículo queda varado sin poder retroceder ni avanzar.

Ante la situación y la venida del tren, los pasajeros decidieron bajar de manera desesperada y evitar ser arrollados por la formación que finalmente embestiría al vehículo en la parte trasera. De hecho, lo desplazó varios metros con la mujer estando dentro.

Fuente. clarin.com