Prime Video es furor con la serie española recientemente estrenada, tiene solo 6 capítulos y Álex González es uno de los protagonistas, se trata de Day One.
Prime Video: Álex González es furor con la serie española de 6 capítulos
Prime Video es furor con la serie española recientemente estrenada, tiene solo 6 capítulos y Álex González es uno de los protagonistas
Day One es una serie española de Prime Video que explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital.
Diez años después de abandonar el mundo tecnológico, el prodigio de la informática Ulises Albet (Álex González) decide regresar a Barcelona tras recibir una llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), quien le advierte que el mundo está en peligro en Day One.
El protagonista de la serie española de Prime Video debe enfrentarse a su pasado y a una amenaza que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción?
Prime Video: de qué trata la serie Day One
La serie española Day One tiene 6 episodios. Ulises Albet (Álex González) era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña.
Day One se ambienta en Barcelona de 2026, según la sinopsis oficial de Prime Video: “en plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista anti tech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza.”
Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?
Prime Video: reparto de la serie Day One
- Álex González
- Alba Planas
- Asier Etxeandia
- Renata Notni
- Iván Massagué
- Jordi Mollà
- Mireia Oriol
- Melina Matthews
- Ágata Roca
- David Selvas