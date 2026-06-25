Prime Video: Álex González es furor con la serie española de 6 capítulos

El protagonista de la serie española de Prime Video debe enfrentarse a su pasado y a una amenaza que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta nueva producción?

Prime Video: de qué trata la serie Day One

La serie española Day One tiene 6 episodios. Ulises Albet (Álex González) era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña.

Day One se ambienta en Barcelona de 2026, según la sinopsis oficial de Prime Video: “en plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista anti tech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza.”

Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?

Prime Video: reparto de la serie Day One

Álex González

Alba Planas

Asier Etxeandia

Renata Notni

Iván Massagué

Jordi Mollà

Mireia Oriol

Melina Matthews

Ágata Roca

David Selvas

Tráiler de la serie Day One