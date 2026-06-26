Atajó en Godoy Cruz y Gimnasia pero se radicó en Dallas: "Extraño el fútbol pero soy feliz acá"

Hernán Marcó atajó en varios equipos de Mendoza.

Hoy tiene su trabajo dedicado a las propiedades, y lo más importante, una hermosa familia junto a su esposa Estefi y su pequeña hija Rebeca: “A mi mujer la conocí por un conocido de acá, medio de casualidad. Por suerte nuestros caminos se cruzaron para poder tener al amor de nuestras vidas”.

Mientras Hernán Marcó habla, su pequeña hija juega en el piso. Nació acá, en Texas, pero sus primeras palabras son en español. Claro, la familia de su esposa es ecuatoriana y la suya, argentina: “Tratamos de inculcarle nuestras costumbres. En casa hablamos español, tenemos cosas de Argentina. Claro que por una cuestión lógica tenemos horarios y formas de Estados Unidos pero siempre con lo nuestro cerca”.

Tras haber defendido el arco durante su vida, ahora juega al fútbol, pero sin los guantes: “Tengo partidos lunes y martes con conocidos de acá, pero olvídate que juegue de arquero, nunca más. Ahora soy un recio defensor” (risas).

Hernán Marcó y su familia viven en Dallas.

En su parrilla no hay carbón, sino que el asado se cocina con brasas: “Conseguí una parrilla como las nuestras. Por suerte se consigue carne de allá. Con el tiempo, todos los productos argentinos llegaron: hay yerba, dulce de leche y vino”.

Con sus pies firmes en Estados Unidos y su nueva vida en marcha, Hernán Marcó no tiene en sus planes volver al país: “Estamos bien acá, aunque siempre que podamos ir a visitar a los nuestros lo haremos”.