Nadie te habló de este lugar: el oasis de sal escondido en el invierno de Mendoza

En esta época del año, el aire nítido y seco de Mendoza potencia los colores de una manera irreal: el suelo reluciente de sal se fusiona en el horizonte con un cielo azul bellísimo, mientras de fondo se recortan los picos nevados de la cordillera.

Este lugar es ideal para los amantes de la fotografía.

A diferencia del verano, cuando el calor del sur provincial se hace sentir con fuerza, el invierno ofrece la temperatura ideal para los amantes de la fotografía o para aquellos que simplemente buscan turismo de contemplación y desconexión total.

Historia, mística y una parada obligatoria

Pero este rincón no es solo una postal imponente. El predio resguarda una profunda historia geológica y productiva que se puede conocer a fondo en el Museo de la Sal, un pequeño centro de interpretación ideal para entender cómo se formó esta antigua laguna desecada y el valor del mineral en la región.

El complejo cuenta con senderos señalizados que permiten adentrarse en la inmensidad blanca de manera segura, respetando el entorno natural. Es una opción perfecta para resolver en una tarde, gastando poco y sumando una experiencia completamente diferente a la bitácora de viaje.

Si estás planeando tu próxima escapada de invierno, dale una oportunidad a este paisaje. Las Salinas del Diamante te esperan en San Rafael para demostrarte que, a veces, los mejores tesoros de la provincia están a mitad de otro destino.