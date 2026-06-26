Nadie te habló de este lugar: el oasis de sal escondido en el invierno de Mendoza

El ritmo de la rutina abruma y la llegada del fin de semana largo activa, casi de manera automática, el radar de los mendocinos y turistas que buscan desconectar de la ciudad. Si bien la provincia es reconocida mundialmente por sus caminos del vino y la majestuosidad de la alta montaña nevada en invierno, existe un rincón magnético y silencioso que pocos tienen en agenda.
Lejos de los flashes y el turismo masivo, las Salinas del Diamante, en San Rafael, se erigen como el secreto mejor guardado para quienes necesitan un respiro de aire puro y postales de otro planeta.
Un paisaje de otro planeta para resetear la mente
Ubicado en el departamento de San Rafael, sobre la Ruta Nacional 144, este impactante desierto blanco suele pasar desapercibido por la gran mayoría de los viajeros que viajan rumbo a Malargüe o Las Leñas. Sin embargo, bajar la velocidad y detenerse a descubrirlo vale la pena.
En esta época del año, el aire nítido y seco de Mendoza potencia los colores de una manera irreal: el suelo reluciente de sal se fusiona en el horizonte con un cielo azul bellísimo, mientras de fondo se recortan los picos nevados de la cordillera.
A diferencia del verano, cuando el calor del sur provincial se hace sentir con fuerza, el invierno ofrece la temperatura ideal para los amantes de la fotografía o para aquellos que simplemente buscan turismo de contemplación y desconexión total.
Historia, mística y una parada obligatoria
Pero este rincón no es solo una postal imponente. El predio resguarda una profunda historia geológica y productiva que se puede conocer a fondo en el Museo de la Sal, un pequeño centro de interpretación ideal para entender cómo se formó esta antigua laguna desecada y el valor del mineral en la región.
El complejo cuenta con senderos señalizados que permiten adentrarse en la inmensidad blanca de manera segura, respetando el entorno natural. Es una opción perfecta para resolver en una tarde, gastando poco y sumando una experiencia completamente diferente a la bitácora de viaje.
Si estás planeando tu próxima escapada de invierno, dale una oportunidad a este paisaje. Las Salinas del Diamante te esperan en San Rafael para demostrarte que, a veces, los mejores tesoros de la provincia están a mitad de otro destino.