El secreto mejor guardado del Valle de Uco: un bosque oculto para desconectar el fin de semana

Lo mejor que tiene este bosque es que todavía se mantiene intacto. No vas a encontrar paradores modernos ni el amontonamiento de gente que suele haber en Potrerillos.

En esta parte de Mendoza, la idea es una sola: bajar un cambio, sentarse a tomar unos mates abajo de los sauces y escuchar el ruido del agua. Es el plan ideal si buscás aire puro y tranquilidad sin gastar una fortuna.

San Carlos cuenta con grandes propuestas turísticas.

Saliendo desde la Ciudad de Mendoza por la Ruta 40 hacia el sur, se tarda poco menos de dos horas. Al llegar a San Carlos, los caminos de tierra te van guiando hacia este rincón pegado al arroyo.

Hay algunas churrasqueras y mesas básicas, pero como es un lugar agreste, lo mejor es ir equipado con todo lo que vayas a consumir. En la zona, la señal de celular va y viene, por lo que otra de las recomendaciones es descargar lo que tiene que ver con la ubicación antes de salir.

Qué más se puede hacer en la zona para aprovechar el viaje

Ya que vas a hacer casi dos horas de viaje hasta San Carlos, lo ideal es combinar el día con alguna otra parada típica del departamento. A pocos minutos del bosque, podés pasar por la Villa Cabecera para conocer la iglesia histórica, o probar las clásicas tortitas mendocinas.

Si te queda resto y volvés por la tarde, una parada obligada es tomar un café frente a la plaza de Tunuyán o estirar las piernas en el Manzano Histórico antes de volver a casa.