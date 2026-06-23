ANSES: La sorprendente cifra que cobrará un grupo de jubilados en julio

El aumento del 2,15% en haberes menores de jubilados parece irrisorio, pero para un grupo de ellos se trata de un aumento importante, ya que lo cobrarán en julio es la envidia de muchos otros jubilados, así como también de muchos trabajadores.
El sorprendente monto que va a cobrar un grupo de jubilados
Con el aumento de julio, los jubilados que cobran la mínima de ANSES van a llegar a los $411.989. Este sector también va a recibir un bono de $70.000 que, según el Gobierno Nacional, es para que no pierdan poder adquisitivo.
En tanto, los jubilados que cobran la máxima y sin poseer jubilaciones de privilegio, van a cobrar una suma total de $2.772.298 en el mes de julio, explicaron desde ANSES.
Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en julio
- DNI terminado en 0: 8 de julio
- DNI terminado en 1: 10 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio
Fechas de pago a jubilados que cobran más de la mínima en julio
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio