ANSES: La sorprendente cifra que cobrará un grupo de jubilados en julio

El aumento del 2,15% en haberes menores de jubilados parece irrisorio, pero para un grupo de ellos se trata de un aumento importante, ya que lo cobrarán en julio es la envidia de muchos otros jubilados, así como también de muchos trabajadores.

El sorprendente monto que va a cobrar un grupo de jubilados

Con el aumento de julio, los jubilados que cobran la mínima de ANSES van a llegar a los $411.989. Este sector también va a recibir un bono de $70.000 que, según el Gobierno Nacional, es para que no pierdan poder adquisitivo.