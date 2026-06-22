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Jubilados y AUH de ANSES: cuál será el monto real que van a cobrar en julio

ANSES confirmó el calendario de pago y el monto real que van a cobrar jubilados y titulares de AUH en julio

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Jubilados y AUH de ANSES: cuál será el monto real que van a cobrar en julio

Jubilados y AUH de ANSES: cuál será el monto real que van a cobrar en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el aumento a jubilados y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en julio será mayor al de la inflación registrada en mayo.

En ese sentido, desde ANSES recordaron que los aumentos que da el organismo se basan en la inflación medida por el INDEC, pero que el organismo social toma dos décimos y no redondea como el instituto de estadísticas.

Justamente, esa diferenciación que, a veces, le juega en contra a jubilados y titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo) esta vez le jugará a favor, ya que en lugar de un aumento del 2,1%, el incremento será del 2,15%.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH en julio

Con el aumento del 2,15% que dará ANSES en julio, las asignaciones quedarán en los siguientes montos.

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $385.646,95
  • Asignación Universal por Hijo: $118.436,84
  • Asignación por Embarazo: $118.436,84

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cuánto cobrarán los jubilados en julio

En tanto, en el caso de los jubilados, estos serán los montos que van a cobrar en julio:

  • Jubilación mínima: $411.989,33
  • Bono: $70.000
  • Jubilación mínima con bono: $481.989,33
  • Jubilación máxima: $2.772.298,07

Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en julio

  • DNI terminado en 0: 8 de julio
  • DNI terminado en 1: 10 de julio
  • DNI terminado en 2: 13 de julio
  • DNI terminado en 3: 14 de julio
  • DNI terminado en 4: 15 de julio
  • DNI terminado en 5: 16 de julio
  • DNI terminado en 6: 17 de julio
  • DNI terminado en 7: 20 de julio
  • DNI terminado en 8: 21 de julio
  • DNI terminado en 9: 22 de julio

Fechas de pago a jubilados que cobran más de la mínima en julio

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

En cuanto a las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo, esta no se ha dado a conocer, pero lo más probable es que se abone en la misma fecha que la de los jubilados que cobran la mínima.

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