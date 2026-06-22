Jubilados y AUH de ANSES: cuál será el monto real que van a cobrar en julio

Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH en julio

Con el aumento del 2,15% que dará ANSES en julio, las asignaciones quedarán en los siguientes montos.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $385.646,95

Asignación Universal por Hijo: $118.436,84

Asignación por Embarazo: $118.436,84

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Cuánto cobrarán los jubilados en julio

En tanto, en el caso de los jubilados, estos serán los montos que van a cobrar en julio:

Jubilación mínima: $411.989,33

Bono: $70.000

Jubilación mínima con bono: $481.989,33

Jubilación máxima: $2.772.298,07

Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en julio

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Fechas de pago a jubilados que cobran más de la mínima en julio

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

En cuanto a las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo, esta no se ha dado a conocer, pero lo más probable es que se abone en la misma fecha que la de los jubilados que cobran la mínima.