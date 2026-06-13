El calendario de pagos de junio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) viene con sorpresas de magnitudes históricas para el bolsillo. Mientras la gran mayoría de los beneficiarios está atenta al cobro del haber mínimo y el medio aguinaldo, un grupo selecto de jubilados y pensionados recibirá una transferencia que alcanzará los $4.000.000 antes de que termine el mes.
$4.000.000: ANSES confirmó quiénes son los jubilados que cobran este impactante monto antes de fin de junio
La liquidación de este mes llega con cifras récord para un sector específico de beneficiarios gracias a la combinación de haberes y aguinaldo. Mirá los requisitos que estableció el organismo para acceder al pago máximo
Este desembolso millonario, autorizado y confirmado por el organismo previsional, responde a los nuevos topes previsionales y a liquidaciones excepcionales que impactarán directamente en las cuentas bancarias en las próximas semanas.
¿Quiénes son los jubilados que cobran 4 millones de pesos?
Llegar a una cifra de siete dígitos en una sola liquidación no es para cualquiera. Desde ANSES explicaron que este monto récord está reservado para aquellos beneficiarios que se encuentran en el escalón más alto del sistema productivo y legal de la seguridad social.
Los requisitos y condiciones para recibir este mega pago antes de julio son:
- Jubilados del haber máximo: Aquellos que aportaron durante toda su vida laboral en las categorías más altas y perciben el techo de la jubilación máxima permitida por ley en Argentina.
- El impacto del aguinaldo (SAC): Al calcularse el 50% de la mayor remuneración del semestre, el medio aguinaldo de estos beneficiarios potencia el monto final de manera exponencial.
- Juicios y retroactivos con sentencia firme: Se suman a este lote aquellos abuelitos que ganaron litigios históricos contra el Estado por mala liquidación de haberes y cuyas transferencias judiciales fueron habilitadas para este mes.
¿Cuándo se deposita este pago extraordinario?
Para este grupo de haberes superiores, ANSES diseñó un cronograma específico que se concentra fuertemente en las últimas dos semanas de junio. Al tratarse de montos tan elevados, los bancos privados y públicos ya coordinaron los esquemas de seguridad para garantizar que los fondos estén disponibles tanto para transferencias electrónicas como para el retiro por caja.
Para saber el día exacto en que impactarán los 4 millones de pesos, los titulares deben ingresar al portal de Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social, revisar la sección "Mis Asignaciones" y verificar el desglose de la orden de pago según la terminación de su DNI.