$4.000.000: ANSES confirmó quiénes son los jubilados que cobran este impactante monto antes de fin de junio

Los requisitos y condiciones para recibir este mega pago antes de julio son:

Jubilados del haber máximo: Aquellos que aportaron durante toda su vida laboral en las categorías más altas y perciben el techo de la jubilación máxima permitida por ley en Argentina.

Aquellos que aportaron durante toda su vida laboral en las categorías más altas y perciben el permitida por ley en Argentina. El impacto del aguinaldo (SAC): Al calcularse el 50% de la mayor remuneración del semestre, el medio aguinaldo de estos beneficiarios potencia el monto final de manera exponencial.

Al calcularse el 50% de la mayor remuneración del semestre, el medio aguinaldo de estos beneficiarios potencia el monto final de manera exponencial. Juicios y retroactivos con sentencia firme: Se suman a este lote aquellos abuelitos que ganaron litigios históricos contra el Estado por mala liquidación de haberes y cuyas transferencias judiciales fueron habilitadas para este mes.

jubilados, anses

¿Cuándo se deposita este pago extraordinario?

Para este grupo de haberes superiores, ANSES diseñó un cronograma específico que se concentra fuertemente en las últimas dos semanas de junio. Al tratarse de montos tan elevados, los bancos privados y públicos ya coordinaron los esquemas de seguridad para garantizar que los fondos estén disponibles tanto para transferencias electrónicas como para el retiro por caja.

Para saber el día exacto en que impactarán los 4 millones de pesos, los titulares deben ingresar al portal de Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social, revisar la sección "Mis Asignaciones" y verificar el desglose de la orden de pago según la terminación de su DNI.