La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más icónicos y conocidos del mundo. Ubicado en la entrada al puerto neoyorquino, es una estatua cargada de significado, curiosidades y detalles que pocos se percatan. Algunas de ellas son un color original y sus pies.
Es el emblema estadounidense, pero su color original no era verde y tiene un detalle en los pies que pocos notaron
Estados Unidos tiene un emblema que la representa: la Estatua de la Libertad. Sin embargo, en su color y sus pies hay algunas curiosidades que poco se saben
Es el monumento de bienvenida para todos los turistas que van a Estados Unidos y por más de un siglo sufrió varios cambios, por eso te revelamos algunas curiosidades de la Estatua de la Libertad que casi nadie sabe.
Estatua de la Libertad: su color original no es verde y oculta un detalle en sus pies
El color original de la Estatua de la Libertad no es el tono que conocemos hoy en día. Es decir, cuando lo inauguraron el 28 de octubre del año 1886 no era verde, sino que tenía el color del centavo estadounidense.
Su revestimiento era de cobre y simulaba tener un color marrón brillante, pero con el paso de los años y al estar expuesta al aire libre constantemente, el cobre reaccionó al oxígeno, al agua salada del mar y a la lluvia. Esto hizo que por más de 20 años se formara una capa de carbonato de cobre llamada pátina dando como resultado el color actual verde azulado a la famosa estatua.
Sin embargo, esa capa no significa que sea dañina para la estructura, sino que evita que el metal se vaya deteriorando y es por eso que no se ha quitado ese color verdoso. Por otro lado, los pies de la Estatua de la Libertad es la parte más importante y menos reconocida.
Aunque los tiene cubiertos con una túnica, en ellos hay unos grilletes (pieza de inmovilización) y unas cadenas rotas siendo símbolos reales de la libertad frente a la opresión y la esclavitud.
Además, el monumento pareciera estar en movimiento, con el pie derecho a penas levantado, como si caminara hacia adelante algo que intenta explicarnos los pasos firmes de la estatua que intenta dejar atrás la oscuridad y la tiranía.