Es el emblema estadounidense, pero su color original no era verde y tiene un detalle en los pies que pocos notaron

Su revestimiento era de cobre y simulaba tener un color marrón brillante, pero con el paso de los años y al estar expuesta al aire libre constantemente, el cobre reaccionó al oxígeno, al agua salada del mar y a la lluvia. Esto hizo que por más de 20 años se formara una capa de carbonato de cobre llamada pátina dando como resultado el color actual verde azulado a la famosa estatua.

Sin embargo, esa capa no significa que sea dañina para la estructura, sino que evita que el metal se vaya deteriorando y es por eso que no se ha quitado ese color verdoso. Por otro lado, los pies de la Estatua de la Libertad es la parte más importante y menos reconocida.

Sus pies esconden un importante detalle sobre la libertad. Foto Reddit

Aunque los tiene cubiertos con una túnica, en ellos hay unos grilletes (pieza de inmovilización) y unas cadenas rotas siendo símbolos reales de la libertad frente a la opresión y la esclavitud.

Además, el monumento pareciera estar en movimiento, con el pie derecho a penas levantado, como si caminara hacia adelante algo que intenta explicarnos los pasos firmes de la estatua que intenta dejar atrás la oscuridad y la tiranía.