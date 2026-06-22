Con una inversión de 11.000 millones de dólares y tras 20 años de construcción, Estados Unidos presenta un sorpréndete parque eólico en Nuevo México Pattern, el desarrollo de esta planta fue en manos de Energy Group
Estados Unidos completa la mayor construcción de energía limpia de su historia tras 20 años
Estados Unidos puso fin a la construcción de su mayor proyecto de energía renovable, una infraestructura clave
Se trata específicamente de SunZia un parque eólico de 3650 megavatios y una línea de transmisión de 885 kilómetros (550 millas). Esta construcción transportará energía desde el centro de Nuevo México hasta el centro-sur de Arizona.
La obra de 885 kilómetros que cambiará la energía en Estados Unidos ya está terminada
Aproximadamente dos tercios de la electricidad generada por esta infraestructura se enviarán luego hacia el oeste, a los consumidores de California. Según Reuters esta construcción es puede cubrir las necesidades anuales de aproximadamente 1 millón de hogares.
Además es es tres veces más grande que los dos parques eólicos más grandes de Estados Unidos que le siguen en tamaño. Además de la construcción del parque eólico, Pattern Energy desarrolló el Proyecto de Transmisión SunZia, una infraestructura fundamental para transportar la electricidad generada hacia los principales centros de consumo del suroeste de Estados Unidos.
Beneficios de esta construcción
Pattern Energy es una de las mayores empresas privadas del mundo dedicadas al desarrollo y la explotación de infraestructuras de energía limpia y de transporte de energía. Con más de 40 instalaciones repartidas por todo Estados Unidos, la cartera de Pattern incluye proyectos eólicos, solares y de almacenamiento de energía que suministran electricidad fiable y asequible a millones de clientes.
La entrada en funcionamiento de esta construcción transformará el panorama energético del estado, antes de este proyecto, Nuevo México disponía de una capacidad neta de generación eólica de 3.997 MW durante el verano.
Con la incorporación de los 3.650 MW de SunZia, la capacidad eólica total ascenderá a 7.647 MW, como resultado, la energía eólica representará aproximadamente el 45 % de toda la capacidad de generación eléctrica del estado.
Se espera que los proyectos SunZia Wind y Transmission generen 20.500 millones de dólares en beneficios económicos totales a lo largo de la vida del proyecto, incluyendo beneficios económicos directos, indirectos e inducidos, así como impactos fiscales.