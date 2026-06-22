Estados Unidos completa la mayor construcción de energía limpia de su historia tras 20 años

Además es es tres veces más grande que los dos parques eólicos más grandes de Estados Unidos que le siguen en tamaño. Además de la construcción del parque eólico, Pattern Energy desarrolló el Proyecto de Transmisión SunZia, una infraestructura fundamental para transportar la electricidad generada hacia los principales centros de consumo del suroeste de Estados Unidos.

Beneficios de esta construcción

Pattern Energy es una de las mayores empresas privadas del mundo dedicadas al desarrollo y la explotación de infraestructuras de energía limpia y de transporte de energía. Con más de 40 instalaciones repartidas por todo Estados Unidos, la cartera de Pattern incluye proyectos eólicos, solares y de almacenamiento de energía que suministran electricidad fiable y asequible a millones de clientes.

La entrada en funcionamiento de esta construcción transformará el panorama energético del estado, antes de este proyecto, Nuevo México disponía de una capacidad neta de generación eólica de 3.997 MW durante el verano.

Con la incorporación de los 3.650 MW de SunZia, la capacidad eólica total ascenderá a 7.647 MW, como resultado, la energía eólica representará aproximadamente el 45 % de toda la capacidad de generación eléctrica del estado.

Se espera que los proyectos SunZia Wind y Transmission generen 20.500 millones de dólares en beneficios económicos totales a lo largo de la vida del proyecto, incluyendo beneficios económicos directos, indirectos e inducidos, así como impactos fiscales.