China alimenta gansos sin descanso, le gana a Francia y ahora los avicultores conducen Maserati

En la última década, el foie gras ha pasado de ser un manjar reservado para unos pocos a convertirse en un producto cada vez más popular y accesible para los consumidores de China. Este cambio ha impulsado las ambiciones de productores locales y ha fortalecido el crecimiento de toda la industria.

China se come a Francia

Actualmente, China produce alrededor de 14.000 toneladas de foie gras al año, lo que representa aproximadamente el 30% de la producción mundial. El país asiático se ha convertido rápidamente en uno de los principales actores del sector gracias a una creciente demanda interna y a políticas que limitan las importaciones de este producto.

Mientras tanto, la posición histórica de Francia comienza a mostrar señales de presión. Durante décadas, el país europeo dominó el mercado global del foie gras y convirtió este alimento en un símbolo de su tradición gastronómica. Sin embargo, el crecimiento de la producción china está modificando el equilibrio del sector.

El entusiasmo de los consumidores chinos por el foie gras es tan grande que numerosos analistas y referentes de la industria consideran que China podría superar a Francia y convertirse en el mayor productor mundial en los próximos años, e incluso algunos sostienen que podría lograrlo en un futuro muy cercano.