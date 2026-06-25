Cómo entibiar la cama en invierno antes de dormir cuando no tenemos bolsa de agua caliente

Para usar la bolsa de agua caliente de forma segura, hay que chequear bien la válvula de entrada de agua para evitar fugas; si la bolsa está seca o medio quebrada cuando termina el invierno, lo mejor es descartarla y hay que evitar el agua hirviendo.

Un truco para entibiar la cama sin usar bolsa de agua

Para realizar un calentador express para la cama, solo hay que usar un poco de arroz y una media o soquete largo.

Este truco es muy sencillo y seguro. Simplemente hay que llenar el soquete con arroz crudo y entibiarlo unos minutos en el microondas.

Calienta la media con arroz por unos minutos y vuelve a utilizarla todas las noches.

Coloca el soquete ya caliente en el fondo de la cama, donde van los pies, y cúbrelo con la frazada o acolchado por unos minutos. Cuando te metas a la cama para dormir, la zona de los pies estará calentita.

Evita los trucos inseguros, como usar una botella con agua caliente, y no uses las bolsas sin funda o sin antes revisar que cierre bien la válvula de agua.

También se puede calentar un poco el interior de la cama con el secador de pelo, usar sábanas térmicas o comprar una manta eléctrica, un producto que se compra generalmente por internet y se enchufa para que levante un poco de calor.

¿Qué mantas de cama son más abrigadas y mejores para el invierno?

Para comprar una buena manta, frazada o acolchado de cama, hay que pensar bien en la tela, el peso y el calor que proporciona.

Las mantas de sherpa o corderito son muy calientes. Están hechas de una capa de franela y otra de corderito. Son gruesas, retienen el calor, son muy suaves y no son tan pesadas.

No porque una frazada sea más pesada es más cálida; esto depende del material y tejido.

Las clásicas forradas de polar o microfibra siempre son una buena opción para el invierno, porque no pesan tanto y no son tan caras.