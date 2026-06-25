Abrió sus puertas la Expo Educativa Mendoza 2026, una brújula colectiva para los futuros profesionales

Elegir qué estudiar una vez finalizada la escuela secundaria suele generar interrogantes y tensiones lógicas en los estudiantes. Preguntas como "¿realmente me gusta?", "¿qué pasa si elijo y me doy cuenta de que no es lo mío?", o "¿tendré salida laboral cuando me reciba?" se repiten de forma constante entre los jóvenes.

Cada año miles de jóvenes estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia asisten a la Expo Educativa.

Frente a este escenario de incertidumbre y en un contexto donde el mundo universitario se está redefiniendo por completo, la Expo Educativa 2026 se erige como un espacio de contención, diálogo y asesoramiento integral. De ahí que esta edición pone el foco en la orientación vocacional.

Más de 60 instituciones públicas y privadas forman la Expo Educativa

"Hoy asistimos a una multiplicidad de intereses entre los jóvenes; antes la elección de carreras estaba mucho más polarizada", indicaron desde la organización de la feria académica.

Es que, si bien las carreras tradicionales continúan manteniendo su atractivo y vigencia, se consolida una marcada tendencia e interés hacia trayectos formativos más cortos, tecnicaturas y oficios que garanticen una rápida inserción en el mercado de trabajo actual.

Una de las novedades de esta edición es el cambio de estrategia de la Dirección General de Escuelas (DGE), que participa de forma directa a través de la Dirección de Educación Superior. En esta ocasión, el gobierno escolar optó por nuclear la oferta de 64 institutos de gestión pública y privada en un único y gran stand unificado, eliminando los antiguos puestos individuales por institución.

Carreras cortas, carreras largas: la oferta educativa se diversifica

Desde este espacio centralizado, los coordinadores y equipos técnicos difunden una nutrida propuesta que abarca 21 profesorados y 52 tecnicaturas distribuidas en todo el territorio provincial.

Con este formato 360 se busca facilitar el recorrido de los estudiantes y ofrecer una visión más orgánica y complementaria del sistema educativo superior no universitario.

La propuesta de la Expo Educativa 2026 se enriquece con la participación conjunta de las principales casas de altos estudios de la región: la UNCuyo, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales (IUCE), la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y el programa Ciudad Universitaria.

Transporte gratuito para los estudiantes que quieran ir a la feria

Durante estas dos jornadas de la Expo Educativa 2026, los servicios de transporte regular de pasajeros (tanto del Área Metropolitana del Gran Mendoza como de Media y Larga Distancia) son gratuitos para los alumnos que quieran asistir por sus propios medios.

Para acceder al beneficio solo deben presentar la constancia otorgada por sus respectivas escuelas secundarias. Los traslados conectan los departamentos de Mendoza con la Terminal de Ómnibus, y desde allí se dispone un circuito directo hacia las Naves.

Esta oferta se da para los colegios que no hayan previsto una visita en conjunto con sus estudiantes de 3º a 5º o 6º año.

La expo abarca talleres de orientación vocacional

Más allá de la clásica folletería y la exhibición de planes de estudio, el núcleo pedagógico de la Expo Educativa 2026 radica en su grilla de talleres de orientación vocacional y vida universitaria.

Diseñados para mitigar la ansiedad frente al futuro, los paneles abordan temáticas prácticas e indispensables para la transición pedagógica de los estudiantes.

El paso de la educación secundaria a la educación superior genera ansiedades e incertidumbres en los estudiantes.

Entre las actividades más requeridas se destacan los talleres de herramientas organizativas y de salud mental como "Mundo universitario: estrategias para que el día te rinda doble", "Ansiedad y futuro: estrategias para transitar la elección de carrera", "Manual de supervivencia universitaria" y dinámicas lúdicas bajo la consigna "Ser universitario: juego y realidad".

La propuesta recreativa se complementa en los exteriores de las Naves con áreas tecnológicas, espacios lúdicos y un patio de comidas.

Se incorporan epacios con conciencia social y ambiental

La feria educativa incorpora 4 áreas específicas destinadas al desarrollo integral y comunitario, más allá de las ofertas académicas que tiene como eje central.

Punto Solidario: Espacio de recepción de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Mendoza, institución que cumple 24 años articulando la ayuda social a sectores vulnerables.

Libro Libre: Una iniciativa de circulación cultural colectiva basada en el intercambio. Los asistentes pueden aportar un libro de su biblioteca personal y llevarse otro de su interés.

Circuito de Salud: Un sector de prevención y acompañamiento integral para los jóvenes que ofrece recorridos de información sanitaria, prevención y contención primaria.

Punto Verde (Compromiso Ecológico): En línea con la política de "cero papel", este año se sumó la recolección de pilas y baterías. Los asistentes pueden depositar estos residuos altamente contaminantes en bidones específicos, que recibirán tratamiento posterior a cargo del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo (ICA).

Con una propuesta que conjuga el análisis académico, la contención psicológica de los aspirantes y un fuerte sentido de responsabilidad social y ecológica, la Expo Educativa Mendoza 2026 reafirma su lugar como el puente ideal para la planificación del futuro profesional.